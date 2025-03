Tlaxcala, Tlax.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, la Diócesis de Tlaxcala, a través de su Pastoral Social, ofreció a las mujeres evangelizar por ellas, por las violentadas, las desaparecidas y las que prostituyen.



Esto, luego de que, el pasado sábado, tras concluir la marcha del movimiento 8M, un grupo de mujeres encapuchadas vandalizó y realizó pintas de manera violenta en uno de los muros de la parroquia de San José, recién restaurada tras los daños provocados por el terremoto de septiembre de 2017 y próximamente elevada a Santuario Diocesano.



“No habrá ninguna acción legal; al contrario, es una actitud de reconocer y saber que estamos viviendo una situación de dolor y de tristeza. Comprendemos su dolor y la tristeza de ellas, y esto nos debe motivar para trabajar más en la evangelización”, dijo el párroco Marco Antonio Padilla.



“Desde la iglesia, desde nuestra trinchera como católicos, necesitamos más evangelización en las familias porque es una expresión de la realidad que hoy vivimos”, agregó.



Específicamente, las mujeres declaradas feministas y en contra de la violencia de género, hicieron pintas en el muro izquierdo del templo religioso, ubicado en el zócalo de la capital tlaxcalteca.

Pintaron leyendas como “Ni una más” y “Cuna de trata”, en referencia a la práctica del delito de trata de personas con fines de explotación sexual identificada en diferentes municipios del territorio tlaxcalteca. También grafitearon los símbolos biológicos del género masculino y femenino.



Asimismo, arrojaron pintura roja sobre los muros y las antiguas cruces de cantera con nicho, que rodean al recinto religioso, con la intención de simular sangre derramada.



“Es una expresión de la realidad que vivimos; esas pintas que hicieron es el dolor de ellas, y piden a la iglesia, o sea no la ofenden, piden a la iglesia, ¿qué están haciendo por nosotros?, ¿qué hace la iglesia por nosotros”, insistió el presbítero.



Aseveró que la iglesia católica es empática y expresa su respaldo hacia las mujeres víctimas de violencia, al igual que las víctimas de explotación sexual; por tanto, aseguró que la Diócesis local no promoverá ninguna denuncia por los daños causados alrededor del recinto católico.

Ofrece iglesia de Tlaxcala evangelizar por las mujeres tras vandalismo en nuevo santuario diocesano. Foto: Especial

Las pintas son un grito de auxilio

Acentuó que la iglesia interpreta las pintas como un grito de auxilio por parte de las mujeres hacia la comunidad religiosa.



“Esas actitudes violentas tienen una causa, ¿cuál?, el dolor, el odio, la tristeza que se vive desde las familias, de que no son escuchadas, de sus injusticias, de ser mujeres desaparecidas, mujeres violentadas, mujeres que las dedican a la prostitución. ¿Quién grita por ellas?, pues ellas solas”, remarcó el sacerdote.



La antigua parroquia de San José, otrora llamada parroquia de San Juan y San José, en la capital de Tlaxcala, fue construida durante el siglo XVIII y actualmente es un edificio reconocido como monumento histórico bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Diócesis de Tlaxcala.



Durante el terremoto de septiembre de 2017 sufrió severos daños en la cúpula y en su estructura, y fue necesario su cierre temporal hasta 2024 cuando el INAH concluyó el proceso de restauración.



El próximo 19 de marzo, en una ceremonia religiosa que estará encabezada por el obispo, Julio Salcedo Aquino, esta parroquia será elevada a la categoría de Santuario Diocesano del Señor San José.

El párroco reiteró que no habrá acciones legales en contra de las mujeres que realizaron pintas y que eso tampoco será motivo para suspender la ceremonia de elevación a santuario diocesano de la parroquia, sino que este espacio se convertirá en un espacio de evangelización en beneficio de las mujeres.



Comentó que, quizás ellas no lo saben, pero la iglesia ha hecho “mucho trabajo”, desde la Pastoral Social, por la defensa de los derechos humanos principalmente de las mujeres porque “la iglesia siente su dolor”. Con ese argumento, anunció una peregrinación por las mujeres, el próximo 26 de marzo, la cual iniciará en Xicohtzinco para concluir en el municipio de Zacatelco, ambos municipios con registro de casos de trata de personas con fines de explotación sexual y prostitución ajena.



“Esa es la expresión que con ellas queremos compartir, que la iglesia siente su dolor y que, a través del Santuario de San José, también queremos acogerlas más ahora que ellas están pidiendo esa ayuda, ese amor, esa sanación de sus almas”, señaló.



Finalmente, el también Director Diocesano de la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala arguyó que la iglesia católica respeta la única manera que han encontrado las mujeres de expresar su rechazo a la violencia y se pronuncia por trabajar, desde la evangelización, no sólo por ellas, sino “por muchas familia que están en la tristeza”.





