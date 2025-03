A casi tres meses de la desaparición de Emir Yurel, un joven queretano de 19 años, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó que sus restos fueron identificados tras ser recuperados en un predio en el municipio de Rioverde.

La desaparición de Emir Yurel Emir Yurel, originario de Jalpán, ocurrió el 22 de diciembre del 2024 cuando se encontraba de paseo junto a su novia por territorio potosino, y al hacer una parada para comer en un restaurante de sushi en el municipio de Rioverde, fue sorprendido por un grupo armado que se lo llevó sin dejar rastro de él.

Odalis Cruz Arvizu, madre de Emir, de forma inmediata denunció su desaparición y se activó la ficha de búsqueda, a la par, comenzó con una búsqueda incansable para dar con el paradero de su hijo, o con algún indicio de por qué se lo llevaron.

Durante la búsqueda, la madre de Emir se trasladó al municipio de Rioverde además de pedir el apoyo del gobierno municipal y estatal para esclarecer lo ocurrido.

Lee también Localizan un crematorio clandestino en Reynosa, Tamaulipas; personal de seguridad federal acordona el área

En entrevistas con medios regionales, la señora Odalis recalcó que su hijo no tomaba, no fumaba, no se drogaba y no tenía problemas con nadie.

El pasado 7 de enero, en un evento en el municipio de Rioverde, Odalis Arvizu interceptó al gobernador del estado, Ricardo Gallardo, para pedir la colaboración y redoblar esfuerzos para dar con el paradero de su hijo.

“Vivo se lo llevaron, vivo lo quiero de regreso, por favor necesito encontrar mi niño”, reafirmó en ese entonces la madre del joven.

Al ser increpado, el mandatario aseguró “lo vamos a encontrar”.

Encuentran restos humanos en narcofosas en Rioverde

En el mes de enero, durante los trabajos en campo de madres buscadoras del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, se detectó un narcocampamento con fosas clandestinas en la comunidad de Agua Dulce en el municipio de Rioverde.

En el lugar, las madres buscadoras encontraron restos humanos en un amplio perímetro, en aquel entonces, Tere Medina, vocera del colectivo en la zona media, dijo que fueron 16 fosas encontradas con la recuperación hasta el mes de enero de 13 restos humanos sin tener la certeza del total de víctimas.

También detalló que los restos encontrados fueron disueltos por componentes químicos, por lo que se procedió con la identificación forense.

Confirman que restos pertenecen a Emir Yurel

Este día, mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) confirmó que a través de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, se llevó a cabo la entrega de restos óseos del joven queretano localizados en el municipio de Rioverde.

De acuerdo a la FGESLP, se solicitó un dictamen multidisciplinario sobre todos los hallazgos, y mediante diversos estudios y análisis, se logró obtener, en un corto periodo, una identificación positiva a través de odontología forense.

Esta identificación se corroboró mediante la comparación con el expediente clínico proporcionado por la familia.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL