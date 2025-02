Putla de Guerrero.– El Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) ubicado en el municipio de Putla de Guerrero, en la Sierra Sur de Oaxaca se queda sin servicio de laboratorio clínico, debido a que personal de la empresa CEMTRUM inhabilitó sus equipos hasta nuevo aviso, dio a conocer a EL UNIVERSAL, Prisciliano Aguilar, delegado sindical.

Este miércoles, el personal de la empresa CEMTRUM acudió al hospital de Putla a inhabilitar sus equipos de laboratorio, debido a temas de licitación. “Pues no han resuelto el tema de la licitación, por ello retiraron sus equipos”.

El delegado adelantó que es posible que sea algún laboratorio privado local quién convenga con el hospital mientras se restablece el servicio, el cual no tiene fecha mientras no se resuelva el tema de licitación con el IMSS en Oaxaca. En tanto, que la directora del Hospital está realizando las gestiones que corresponden para solventar lo antes posible el servicio clínico.

En este contexto, Prisciliano Aguilar invitó a los usuarios a tomar otras alternativas porque no se tiene fecha de restablecimiento del servicio de laboratorio. “Los pacientes ya son sabedores de las deficiencias de los servicios de atención del hospital. Seguramente los pacientes buscarán laboratorio particular donde puedan hacer sus estudios, aunque no todos trabajan las 24 horas. Con esto, deben presionar a sus autoridades municipales y ver cómo pueden apoyar mientras se restablece el servicio”, comunicó.

Las deficiencias del hospital de Putla no sólo se centran en el área clínica, sino también en infraestructura, insumos y personal. Por ejemplo, después de varias quejas sobre el mal estado de algunos espacios, finalmente se pudo impermeabilizar, pero hay que esperar las próximas lluvias para saber si el servicio que se le dio fue de calidad o no.

También en distintas ocasiones se ha reportado la falta de medicamentos e insumos. “Los pacientes han estado comprando algunos medicamentos o materiales de curación”. Mientras que en recursos humanos no hay anestesiólogos, ginecólogos, pediatras, entre los más urgentes.

Tampoco funciona la planta tratadora de aguas, la cual lleva varios años sin atenderse, “todo el desecho está yendo al río”.

Mientras se resuelven las necesidades del hospital, no se tiene claro a quién le corresponde atender estas insuficiencias: “En su visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la región, se comprometió que antes del 15 de febrero, bajaba el doctor Alejandro Suárez, director del IMSS-Bienestar, pero no asistió. Lo que, si es que, al siguiente día de la visita, vino inmediatamente el personal supervisor, levantaron todas las necesidades, de recurso humano, insumos, infraestructura y todas las deficiencias que tenemos. Y a los ocho días regresaron uno de ellos, con un arquitecto para subsanar algunos detalles de infraestructura, pero nada en concreto. Solventó en lo mínimo de insumos; La semana pasada bajó el personal de atención médica de Servicios de Salud, ahí es donde no se logra entender de quién es la responsabilidad”, detalló.

En tanto, el Hospital está sin servicio clínico para decenas de familias de comunidades de municipios de la Sierra Sur y Mixteca: Putla de Guerrero, Santiago Juxtlahuaca, Mesones Hidalgo, San Isidro la Reforma, Amuzgos, Santa María Zacatepec e incluso comunidades de Tlaxiaco.









