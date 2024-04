Cuernavaca, Mor.- Diana Vega Gálvez, hija de la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, se pronunció por la permanencia del programa que impulsó el actual gobierno federal "Jóvenes Construyendo el Futuro"; sin embargo, señaló que hace falta alentar a las empresas para contraten a los becarios.

“Se queda la idea de que sí se impulsa a las empresas para que contraten becarios, pero que le demos seguimiento para que se vuelva una oportunidad laboral, no nada más un año y abandonarlos, pero es algo más integral”, dijo en su visita al centro de Cuernavaca.

Previo a la realización de un recorrido por el primer cuadro de la ciudad, Diana Gálvez dijo que jóvenes quieren soluciones a largo plazo, y el problema de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que era una buena idea, es que las empresas no le dan seguimiento a los becarios para que realmente los contraten.

“El chiste de una plataforma así sería que lo tengas de becario y luego se le abra una oportunidad laboral en la misma empresa. Si los tienes ahí nada más haciendo ‘chambitas’ sin que aprendan bien pues no, no está bien el programa”, dijo. Más adelante afirmó que la candidata presidencial Xóchitl Gálvez propone becas universales para todos los jóvenes, tanto para los que estudian como para los que trabajan.

Sobre la declaración de Xóchitl Gálvez cuando dijo que "si llegas a los 60 años de edad y no tienes patrimonio, eres un huevón", señaló que se salió de contexto y era una respuesta directa a la candidata de Morena. Foto: captura de pantalla

"No habrá beca nini, sino beca sisi; sí trabajo y sí estudio, porque existe una profunda ansiedad de los jóvenes de no saber cómo hacer su patrimonio", dijo. Habló de su propuesta “muy agresiva” que es vivienda accesible para los jóvenes porque actualmente existe una profunda ansiedad y depresión entre los jóvenes porque ya no vemos cómo podemos hacer nosotros un patrimonio.

“La generación de profesionistas de nuestros papás, todos lograron hacerse de algo y los jóvenes ahora no están logrando hacerse de nada, Vivimos al día, para salir de tu casa, tienes que compartir con tres o cuatro amigos. Por lo menos en la CDMX, donde vivo, está así la problemática, pero que es general”, expuso.

Sobre la declaración de Xóchitl Gálvez cuando dijo que "si llegas a los 60 años de edad y no tienes patrimonio, eres un güey", señaló que se sacó de contexto y era una respuesta directa a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, debido a que cuando empezó a trabajar en el gobierno reportó tener más de tres propiedades y resulta que cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, no tenía patrimonio.

"No se trata de satanizar al que tiene, se trata de que todos podamos hacer de un patrimonio y yo creo que los jóvenes profesionistas quieren hacerse de algo, por lo menos poder rentar algo digno”, apuntó.

