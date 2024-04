Luego de que las autoridades electorales rechazaron su solicitud de que se suspendan las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que resta de las campañas, la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, afirmó que enfrenta un proceso electoral inequitativo en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no está dispuesto a sacarle la tarjeta amarilla o roja a la 4T.

En su última conferencia de prensa antes del segundo debate del próximo domingo, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México lamentó que el mandatario se pase la ley “por el arco del triunfo”.

“El Tribunal le dice: ‘violaste la equidad de la contienda’, baja su declaración, pero mientras a la que dice que yo voy a quitar programas sociales ya le dieron vuelo por todo el país. El problema no es el efecto de la ‘mañanera’ directo, el tema es que los servidores de la nación andan por todo el país repartiendo panfletos para explicar la información, eso ya ha habido muchas evidencias en las redes sociales. Hay una contienda totalmente inequitativa y en ese sentido yo lo que advierto es que el Tribunal no está dispuesto a sacar ni la tarjeta amarilla ni la tarjeta roja”, aseguró.

Sobre el debate del próximo domingo, dijo que veremos a la Xóchitl de siempre, sonriente y alegre, no a la que estuvo incómoda en el primer debate.

Además, consideró que el nuevo formato le favorecerá, pues no habrá tantas preguntas de los moderadores y podrá contrastar sus propuestas con las de su adversaria de Morena, Claudia Sheinbaum.

“Hay datos que contrastan y por supuesto va a ser muy interesante porque así como Claudia se sentía que México ya era Dinamarca en Chiapas, cuando le preguntó a los habitantes de Tila ‘¿cómo está la salud?’ Ella pensaba que iban a decir ‘requete bien’. Se topó con la realidad, así se va a topar con la realidad de la economía, o sea, no hemos crecido suficiente, no hemos creado empleos, vayan al mercado hoy”.

“¿A cómo está el jitomate?, ¿a cómo está la cebolla?, ¿a cómo está el frijol?, ¿cómo está el arroz?, ¿cómo está la tortilla?, los precios están por las nubes. Ese es el México real que el presidente no quiere mirar.

“Entonces en ese sentido va a haber ese contraste, ella va a hablar de Disneylandia, yo voy a hablar de México. Ella va a hablar de que ya se acabó la pobreza, porque en su visita a Chiapas todo es maravilloso, son montajes de Latinus, no hay inseguridad, no hay pobreza, hay medicinas. Son dos visiones, pero a mí me asiste la razón, yo sí conozco México, yo sí lo conozco por sus entrañas”, recalcó.

Dijo que aún no decide que ropa va a vestir en el debate, pero será algo que no le apriete y con lo que ella se sienta cómoda, sin importar que critiquen por su aspecto físico.

“No soy flaca, punto, aceptémoslo, y yo soy muy feliz conmigo. Yo creo que (vestiré) algo cómodo, algo con que me sienta cómoda, algo que me sienta a gusto, que me sienta contenta, que refleje mi personalidad, estoy decidiendo qué me voy a poner, estoy en eso”, indicó.

