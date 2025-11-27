Más Información
Pachuca.- Hidalgo se mantiene en alerta ante los pronósticos de fuertes lluvias, rachas de viento y bajas temperaturas, especialmente en las regiones serranas y, sobre todo, en Tenango, que ya presenta afectaciones derivadas de las precipitaciones de octubre.
De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, para este día se esperan lluvias que oscilan entre 25 y 50 mm en la Huasteca, Sierra Alta y Sierra de Tenango, donde se prevé el mayor impacto del temporal.
Asimismo, se alertó sobre rachas de viento de 30 a 50 km/h, lo que podría provocar incidentes graves, desplazamiento de objetos y reducción de visibilidad en tramos carreteros.
En cuanto a las temperaturas, se informó que podrían descender entre 0 y 5 grados, con posibilidad de heladas. Ante ello, se solicitó a las unidades municipales de Protección Civil extremar los cuidados hacia la población vulnerable.
También se pidió atender recomendaciones como evitar cruzar ríos o zonas susceptibles de inundación, vigilar posibles deslizamientos de ladera y resguardarse oportunamente si se habita en zonas de riesgo.
En Hidalgo aún persisten los estragos ocasionados por las lluvias de octubre en 28 municipios; sin embargo, la región Otomí-Tepehua continúa siendo la más afectada.
