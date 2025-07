San Cristóbal de las Casas, Chis; 9 de julio.- La cuenta de Instagram del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar fue hackeada, para tratar de ingresar a cuentas de teléfonos de sus seguidores, a través del envío de enlaces maliciosos.

"Amigas y amigos, les informo que están intentando hackear mis redes sociales, en especial Instagram", alertó el gobernador Ramírez Aguilar en su cuenta de Facebook.

Explicó que desde su cuenta de Instagram no ha enviado a sus seguidores ningún enlace para que ingresen. "Yo no estoy enviando mensajes a ninguna cuenta. Por favor, no ingresen a ningún enlace que les parezca sospechoso", dijo.

Ramírez Aguilar es un político activo en redes sociales en las cuales informa sobre acciones y resultados de su gobierno.

El morenista asumió sus funciones el 8 de diciembre. Uno de los ejes de su gestión ha sido el combate frontal a la delincuencia y el crimen organizado.

En octubre de 2021, el exgobernador Rutilio Escandón Cadenas denunció que fue víctima de hackeo por desconocidos.

Agentes ministeriales y policías cibernéticos investigaron el hackeo al equipo celular del entonces mandatario estatal, informó la Fiscalía General del Estado.

Seguidores responden con ironía

Algunos de sus seguidores respondieron con ironía ante la advertencia: "Entonces era falso que me aceptó parar formar parte de su gabinete", comentó un usuario.

Otro agregó: "Entonces es falso que iban a quitar los topes en forma de banqueta en todo Chiapas".

"Y yo bien feliz por que pensé, que ya me había aceptado la invitación de ir a comer unos taquitos de la Madrigal", expresó otro.

"¿Cómo? Ya le deposite $200 que me pidió mi gober", bromeó alguien más.

"Le creo pero también Facebook?? yo bien ilusionada con unos boletos. Por allí que nunca llegaron Pero gracias por el aviso", comentó otra persona.

Otro usuario dijo que los enlaces también los mandan desde la cuenta de Facebook. Y otro comentó con sorna "Entonces es falso que Ban (sic) a cuidar la frontera con Guatemala".

