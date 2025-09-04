Durango.— El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, rindió su Tercer Informe de Gobierno en el que aseguró que ha nacido “un gigante”, una nueva esperanza y forma de hacer política.

Villegas Villarreal dio su informe desde el paraje de Tres Molinos, donde se construirá la presa El Tunal II, con una inversión de 4 mil 500 millones de pesos, una obra esperada por más de siete décadas con la que se garantizará agua limpia y suficiente para el futuro.

El informe del gobernador estuvo cargado de simbolismo: vistió pantalones vaqueros, chaleco rojo y sombrero. De fondo hubo un paisaje natural para presumir a la entidad. En lugar de acaparar los resultados, cedió la palabra a sus secretarias y secretarios, quienes hablaron de ellos:

Del programa VIVE, un modelo integral que busca la mejora de la convivencia social y prevención de la violencia; el programa Médico en tu casa donde se visitaron más de 6 mil familias de escasos recursos, la remodelación y equipamiento de los quirófanos del Hospital General 450, la entrega de la Tarjeta Madre a 60 mil mujeres, la realización de 17 mil construcciones y acciones en temas de agua potable, comedores, infraestructura educativa y obras hídricas.

Se presumió que 121 mil duranguenses salieron de la pobreza y 65 mil que no tenían seguridad social, ahora la tiene; se refirieron inversiones de obra pública como el tramo Santa María del Oro a Ciénega Grande donde se redujo el tiempo de traslado, además de vialidades en distintos municipios para agilizar la movilidad.

El gobernador subrayó que su gobierno no se limita a grandes obras, sino que coloca en el centro a las familias. “La grandeza está en la vida diaria: en las aulas, en los hospitales, en el campo, en quienes salen a trabajar y en quienes estudian para forjar un futuro mejor”.

Explicó que la transformación de Durango ha sido un proceso de largo aliento que enfrentó obstáculos, pero que hoy se consolida: “Nadie nos va a parar; a partir de hoy Durango, para México y para el mundo, será referente”.

Esteban Villegas reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien consideró una aliada cercana y humanista. “Durango tiene en ella a una amiga que cree en nuestra tierra y en nuestro potencial”.

Al final de su discurso, hizo un exhorto a dejar de pelear entre los mexicanos, pues recalcó que se necesita un pueblo unido y no dividido en ninguna circunstancia.

“El México de hoy no puede aceptar más conflictos internos. No puede enfrentar polarización, fragmentaciones; dejemos de pelear entre nosotros”, resaltó.

Y adelantó que a partir de ahora verán a Durango pisar más fuerte, con determinación y propósito.