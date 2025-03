Guillermina López Jiménez, víctima de tentativa de feminicidio, denunció que el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento con sede en Tlaxiaco, Oaxaca, pretende reclasificar el delito en contra de su agresor de tentativa de homicidio calificado a lesiones calificadas, con lo que podría salir en libertad.

A través de una carta dirigida a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Berenice Ramírez Jiménez, la víctima explicó que el 31 mayo de 2011, su expareja intentó asesinarla con un hacha de cocina.

“Sigo viva porque me cubrí la cabeza con un brazo, y aún así, las heridas pusieron en riesgo mi vida. Esto ocurrió en una calle de Progreso, Chalcatongo de Hidalgo, a las tres de la tarde; es decir, a plena luz del día. Ochenta y seis días atrás yo había dado a luz al tercero de los hijos de ambos. Los otros dos, de tres y seis años de edad, atestiguaron el ataque”, relató.

Guillermina López agregó que dos meses atrás, antes de ser víctima de este ataque de su expareja, denunció en al menos en dos ocasiones la violencia y amenazas de mi pareja, ante la autoridad municipal de Chalcatongo de Hidalgo.

Esa violencia la llevó a abandonar el domicilio conyugal y refugiarme en la casa de mis padres.

Por la agresión en su contra del 31 de mayo de 2011 que puso en riesgo su vida, se presentó la denuncia bajo la causa penal 10/2012, y el 15 de enero de 2012 el Juzgado de Garantía con sede en Tlaxiaco libró la orden de aprehensión por tentativa de homicidio calificado con ventaja; pero el agresor ya había huido a Estados Unidos.

“No hubo noticias de él en más de una década, en la que obviamente no aportó ni un peso para la manutención de nuestros hijos”.

Sin embargo, en diciembre de 2024, su expareja regresó a Chalcatongo después de más de 11 años de la agresión, y fue detenido.

El 13 de marzo de 2025, apenas pasado el Día Internacional de la Mujer, el juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento con sede en la Heroica Cuidad de Tlaxiaco, anunció que reclasificaría el delito, de tentativa de homicidio calificado a lesiones calificadas. Y se tienen previsto que hoy 21 de marzo de 2025, este juez emita sentencia.

“Lo que traiciona su obligación de juzgar con perspectiva de género y abre la puerta a una liberación inminente”.

En su carta, pide a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez, que vele por los derechos de las mujeres y no permita que su agresor quede en libertad y cumpla con las amenazas de muerte en su contra.

“Le pido muy encarecidamente a usted, magistrada presidenta Berenice Ramírez Jiménez, que vele por los derechos de las mujeres. No permita que este agresor, que este feminicida salga de la cárcel y con la libertad de ahora sí cumplir sus amenazas de muerte. Le pido que no ponga en riesgo mi vida, y no nos deje sin justicia. La impunidad puede ser asesina”.

