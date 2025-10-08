Más Información

Tamaulipas.- Debido a los que se registran por las lluvias de las últimas horas, personal de la Guardia Estatal en la Zona Sur activó el Plan Tamaulipas con la finalidad de brindar asistencia a la población que lo requiera.

Los principales puntos recorridos por el personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) fueron la Avenida Álvaro Obregón y las colonias Hipódromo y Ampliación Unidad Nacional de Ciudad Madero, al ser los sectores identificados con mayor nivel de .

En estas acciones se encuentra participando personal perteneciente a las tres coordinaciones municipales que integran esta delegación: Tampico, Altamira y Ciudad Madero.

Brigadas ayudan a zonas afectadas por lluvia en Tamaulipas (08/10/2025). Foto: Especial
Este Plan Operativo de la SSPT se lleva a cabo en coordinación con Protección Civil y otras autoridades encargadas de atender la emergencia en cuestión.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó a la ciudadanía que en caso de requerirlo, se pueden comunicar a los números de emergencia 911 y 089.

