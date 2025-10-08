Tamaulipas.- Debido a los encharcamientos que se registran por las lluvias de las últimas horas, personal de la Guardia Estatal en la Zona Sur activó el Plan Tamaulipas con la finalidad de brindar asistencia a la población que lo requiera.

Los principales puntos recorridos por el personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) fueron la Avenida Álvaro Obregón y las colonias Hipódromo y Ampliación Unidad Nacional de Ciudad Madero, al ser los sectores identificados con mayor nivel de inundación.

En estas acciones se encuentra participando personal perteneciente a las tres coordinaciones municipales que integran esta delegación: Tampico, Altamira y Ciudad Madero.

Brigadas ayudan a zonas afectadas por lluvia en Tamaulipas (08/10/2025). Foto: Especial

Este Plan Operativo de la SSPT se lleva a cabo en coordinación con Protección Civil y otras autoridades encargadas de atender la emergencia en cuestión.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó a la ciudadanía que en caso de requerirlo, se pueden comunicar a los números de emergencia 911 y 089.

aov/cr