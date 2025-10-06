Más Información

Departamento de Justicia de EU autoriza, en opinión legal clasificada, ataques letales contra lista secreta de cárteles, reporta CNN

Departamento de Justicia de EU autoriza, en opinión legal clasificada, ataques letales contra lista secreta de cárteles, reporta CNN

"Mándenme con mi papá"; Julio César Chávez Jr. habla por primera vez tras su detención

"Mándenme con mi papá"; Julio César Chávez Jr. habla por primera vez tras su detención

Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV

Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV

Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación

Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación

UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala

UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala

SRE: autorizan repatriar a connacionales detenidos en Israel; embajador Escanero brindará acompañamiento

SRE: autorizan repatriar a connacionales detenidos en Israel; embajador Escanero brindará acompañamiento

La alcaldesa de Iztapalapa, , informó que se intervendrá una parte de la red de drenaje del Barrio de San Antonio, para erradicar un encharcamiento que se presentaba en la zona durante la época de lluvias.

Se trata de la reparación de 120 metros lineales de drenaje ubicado sobre la Calle Lerdo de Tejada, a fin de desahogar los encharcamientos que se daban en Felipe Ángeles, Francisco Álvarez y Castillo y en Progreso.

"Se van a reparar 120 metros lineales de drenaje sobre esta calle para evitar la en Felipe Ángeles, Francisco Álvarez y Castillo y en Progreso; será una obra amplia que evitará los encharcamientos, inclusive del drenaje, y se sumará a las obras que se están haciendo en la avenida de Las Torres, que es donde se colapsó el drenaje de mayor capacidad", dijo la edil.

Elementos de la alcaldía revisan zona de drenaje de colonia San Antonio en Iztapalapa (06/10/2025). Foto: Especial
Elementos de la alcaldía revisan zona de drenaje de colonia San Antonio en Iztapalapa (06/10/2025). Foto: Especial

Lee también

Agregó que estas obras se prevén entregar en 15 días, "pero nos reuniremos antes de esa fecha para conocer los avances y observaciones de las y los vecinos, sostuvo durante el recorrido por las calles que serán intervenidas".

Explicó que durante los trabajos de que se realizaron por un taponamiento en la red, se detectaron distintas ondas en el drenaje, que es lo que provoca que se desagüe en las calles de la zona oriente de la colonia.

Comienzan trabajo en drenaje en colonia de Iztapalapa (06/10/2025). Foto: Especial
Comienzan trabajo en drenaje en colonia de Iztapalapa (06/10/2025). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses