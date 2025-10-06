Más Información
La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, informó que se intervendrá una parte de la red de drenaje del Barrio de San Antonio, para erradicar un encharcamiento que se presentaba en la zona durante la época de lluvias.
Se trata de la reparación de 120 metros lineales de drenaje ubicado sobre la Calle Lerdo de Tejada, a fin de desahogar los encharcamientos que se daban en Felipe Ángeles, Francisco Álvarez y Castillo y en Progreso.
"Se van a reparar 120 metros lineales de drenaje sobre esta calle para evitar la inundación en Felipe Ángeles, Francisco Álvarez y Castillo y en Progreso; será una obra amplia que evitará los encharcamientos, inclusive del drenaje, y se sumará a las obras que se están haciendo en la avenida de Las Torres, que es donde se colapsó el drenaje de mayor capacidad", dijo la edil.
Agregó que estas obras se prevén entregar en 15 días, "pero nos reuniremos antes de esa fecha para conocer los avances y observaciones de las y los vecinos, sostuvo durante el recorrido por las calles que serán intervenidas".
Explicó que durante los trabajos de desazolve que se realizaron por un taponamiento en la red, se detectaron distintas ondas en el drenaje, que es lo que provoca que se desagüe en las calles de la zona oriente de la colonia.
aov/rmlgv