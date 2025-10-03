Nezahualcóyotl, Méx.— Las vocales no han podido ser escritas en el pizarrón de la estancia infantil Un Mundo Pequeño, de la calle Tacuba, en la colonia Ampliación Vicente Villada, pues aún no está en condiciones de recibir a los 25 niños que acudían al plantel debido a que el nivel del agua rebasó el metro de altura tras la lluvia del sábado pasado.

Dos maestras y el propietario del lugar han tenido que limpiar solos el plantel particular para que las clases se reanuden el próximo lunes, pero se echó a perder casi todo el material didáctico, juguetes, mobiliario y hasta el sistema de videovigilancia interno, que en total suma más de 80 mil pesos.

“Estamos esperando el apoyo del gobierno federal, ya sacamos el agua y estamos rescatando lo más que se pueda. Ayer (miércoles) tiré un montón de cosas y seguimos en pie de guerra, tratando de volver a empezar”, dice Omar Bernal Fernández.

Otros vecinos de la llamada zona cero en Nezahualcóyotl ocuparon este jueves para terminar de desinfectar sus casas, tirar lo inservible y recuperar lo que pueden. Varios vehículos no prendieron y sus dueños no saben qué hacer porque su seguro no cubre esos daños. Algunos están molestos porque no han ido a censarlos como les prometieron.

“Estamos terminando de limpiar, tratando de reacomodar todo. La cocina, el refri, unas lavadoras que tenemos en la parte de atrás. La camioneta y las motos se nos llenaron de agua, la verdad nos fue mal”, lamentó Jessica Fabián, habitante de la colonia Ampliación Vicente Villada.