Nogales, Sonora.- Un grupo de personas conocidas como "vagos violentos", atacaron a tres que se encontraban resguardados en un inmueble en desuso en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que en audiencia inicial obtuvo la vinculación a proceso de Víctor Abel “N”, de 39 años y Ángel Armando “N”, de 19 años, por los delitos de lesiones graves calificadas con ventaja y lesiones que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en peligro la vida.

Los delitos cometidos por un grupo de “vagos violentos” en contra de las víctimas José Crescencio “N”, José Manuel “N” y Osman David “N”, personas en situación de calle en Nogales, ocurrieron en un domicilio abandonado.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 27 de enero de 2026, cuando los imputados, en compañía de otras personas, acudieron con la finalidad de, quienes se encontraban ocupando un inmueble ubicado en Prolongación Álvaro Obregón y avenida El Greco, colonia El Greco, en Nogales, Sonora.

En el interior, los agresores golpearon reiteradamente a las víctimas mediante patadas, palos y armas blancas, ocasionándoles diversas lesiones de consideración, mismas que fueron debidamente acreditadas a través de dictámenes médicos y demás datos de prueba integrados en la carpeta de investigación.

Derivado de lo anterior, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a ambos imputados, quedando sujetos al procedimiento penal correspondiente, bajo la medida cautelar de justificada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos, el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad y el combate a los delitos que atentan contra la integridad física, mediante investigaciones profesionales, objetivas y estrictamente apegadas al marco legal vigente.

