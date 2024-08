San Cristóbal de las Casas, Chis.- Un grupo armado recorrió los municipios de Tapilula, Rayón, Solosuchiapa e Ixhuatán, ubicados en el norte de Chiapas, para rechazar la presencia de organizaciones criminales en esos municipios donde han ocurrido raptos de personas, ejecuciones de civiles y balaceras.

Los hombres con fusiles de asalto y en vehículos, recorrieron las calles de esos municipios, para proclamar que están en contra de la presidencia de los grupos criminales. "Mensaje para el cartel: En estos municipios no queremos cualquier grupo de cartel. Si vemos la presencia de alguno, le vamos a partir su madre", dice un mensaje que colgaron en un kiosco de un parque, que firma como Autodefensa Los Altos de Chiapas.

El grupo armado asegura que tienen información sobre la presencia de algunos seguidores de los carteles en esos municipios de la zona norte. "Sabemos que hay gente involucrada (...) Si guerra quieren, guerra tendrán. Fuera cartel".

Grupo armado no quiere cárteles en Chiapas. Foto: Especial

Los hombres a bordo de vehículos y otros a pie con fusiles caminaron por las calles de esas cabeceras municipales, mientras que algunas personas se asomaron afuera de sus negocios o casas. Una joven que registró el paso de los armados por su negocio dijo: "Supieron algo, por eso están entrando". "Vienen un chingo de carros", "Lo bueno que no entraron disparando como la otra vez", agregó en el video.

Los hombres que iban con los rostros cubiertos con lienzos, se desplegaron en columnas y gritaban: "No queremos cobro de piso, extorsiones. Aquí no va haber cobro de piso. No queremos cartel". Atrás de los armados iban varias camionetas como Toyota, Jeep, Chevrolet y otras marcas. Algunos iban sobre las góndolas.

Ante la presencia de los armados, algunos habitantes optaron por encerrarse en sus hogares y otros vieron con agrado su presencia. "Eso es todo", vocifero un hombre cuando oyó que un encapuchado grito: "Somos de los buenos, no de los malos".

La chica que documentó la presencia de los armados dijo que hombres y mujeres que estaban reunidos antes de la llegada de los armados corrió a sus hogares a ocultarse. "¡Ay padre!".

En un volante que repartieron los armados entre los habitantes, aseguran defender a la población. "Estamos listos para defender a los municipios de cualquier grupo de cartel, porque no queremos: Extorsión, cobro de piso, robo de vehículos, secuestro express, violación, asaltos".

"El motivo (de nuestra presencia) es brindar, la seguridad y tranquilidad a todos los municipios circunvecinos, como comercios, ganaderos, tiendas de abarrotes, vendedores ambulantes y a todos los que transitan".

Después de la presencia de los armados el Ejército y Guardia Nacional no llevó a cabo patrullajes este miércoles.

