Culiacán, Sin.- El gobierno del estado cubrió la totalidad de los tres créditos fiscales que por dos mil 900 millones de pesos le finco el Sistema de Administración Tributaria (SAT) a la Universidad Autónoma de Sinaloa por no enterar el impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores en los ejercicios fiscales de 2015 al 2019.

Durante la tradicional conferencia semanal del gobernador, Rubén Rocha Moya se dio a conocer que este adeudo que arrastraba la máxima casa de estudios, fue cubierto por la administración estatal, en un convenio con las autoridades fiscales federales a 35 meses.

Joaquín Landeros Guicho, Secretario de Administración y Finanzas del Estado comentó que en pasado fin de semana se cubrió la última mensualidad, con lo que quedan saldados los tres créditos fiscales que se habían levantado contra la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Lee también Decomisan 20 teléfonos celulares y puntas de fabricación casera tras nueva revisión en penal de Culiacán

Sobre el tema, el ejecutivo estatal explicó que en enero del 2023, se suscribió el compromiso con las autoridades universitarias que a partir de esa fecha, los pagos de nominas de cada uno de los trabajadores debe ser timbrado en forma inmediata, como parte de los requisitos de las autoridades fiscales del país

Recordó que su gobierno, a sido solidario con la institución de educación superior, sobre todo en cuestiones de apoyos económicos extraordinarios o prestamos a cuenta de nuevos subsidios para que se puedan cumplir con todas las obligaciones salariales de los trabajadores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr