El Gobierno del Estado de Puebla lamentó la muerte de "la leyenda" Ozzy Osbourne y emitió un mensaje en sus redes sociales oficiales, lo que generó críticas. "Se fue Ozzy, pero el rock no se calla", se lee en el mensaje oficial del gobierno morenista de Alejandro Armenta.

Las autoridades estatales aseguraron que el mundo perdió a una leyenda y a un cómplice de mil desveladas con guitarras al tope.

"Ozzy Osbourne no fue solo un músico, fue bandera de quienes nunca encajaron, de quienes aprendieron a gritarle a la vida con distorsión; gracias por enseñarnos que el caos también puede ser arte", agregó. Y dijo que su voz no se apaga, solo cambia de escenario.

Si bien algunos usuarios recordaron al músico, otros se lanzaron contra el gobierno del Estado y pidieron lamentar de la misma forma a los asesinados en territorio poblano. "Te faltan todos los asesinados en las autopistas por su inepta administración", escribió uno de ellos.

"No #@#@@ Gobierno de Puebla y cuándo va a lamentar tanto mu3rtito en Puebla 🤡", dijo otro. "Lo tomo, pero me ofende muchísimo que no hagan este tipo de publicaciones con tanto muertito que hay en el estado!!! Nmms Alejandro Armenta", subrayó otro más.

