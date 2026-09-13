La Secretaría de Gobierno de Oaxaca se deslindó del “grupo de choque” y funcionarios públicos que se enfrentaron a maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) durante el segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el auditorio Guelaguetza.

En un comunicado, la dependencia también rechazó cualquier afirmación que pretenda vincular a su titular, Jesús Romero López, con la organización, promoción o utilización de grupos de choque.

El pasado 11 de septiembre, maestros de la Sección 22 del SNTE y personas presuntamente vinculadas a la ASAEO se enfrentaron durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Edwin Hernández

¿Qué ocurrió entre la SNTE y el presunto grupo de choque?

El viernes pasado, maestros de la Sección 22 del SNTE y personas presuntamente vinculadas a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO, ahora llamada Federación Estatal de Sindicatos de Oaxaca), así como funcionarios y políticos del partido Morena, protagonizaron un enfrentamiento a las afueras del auditorio Guelaguetza, en la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la capital del estado para rendir su segundo informe de gobierno.

La confrontación entre ambos grupos ocurrió cuando se trató de impedir que los docentes, encabezados por la dirigente magisterial Yenny Aracely Pérez Martínez, marcharan hacia el auditorio para realizar una protesta y exigir solución a sus demandas federales, como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

“La actuación de la Secretaría de Gobierno ha estado permanentemente orientada a la mediación, la interlocución y la construcción de acuerdos, particularmente en aquellos momentos en los que resulta necesario evitar que una situación de tensión derive en una confrontación”, aseguró tras una serie de publicaciones en redes sociales que vinculan a la dependencia con el grupo de choque.

También aseguró que rechaza cualquier manifestación de violencia y que la confrontación no es la vía para resolver las diferencias.

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mahc