El secretario de Finanzas del Gobierno de Oaxaca, Farid Acevedo, informó que se invirtieron 162.12 millones de pesos para la realización de las actividades y fiestas de la Guelaguetza 2025; pero la administración estatal, dijo, únicamente recaudó 57.07 millones de pesos.

Junto a titulares dependencias del gobierno del estado, el funcionario desglosó que, del total de la inversión estatal, el 45 por ciento se destinó a eventos artísticos y culturales, 28 por ciento a ferias y promoción económica, y 27 por ciento a infraestructura y logística.

En sonorización, logística e infraestructura, gastó 45.2 millones de pesos; en la Guelaguetza “Lunes del Cerro, 30.8 millones de pesos; en artistas en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, 22.8 millones de pesos; en la Feria del Mezcal 21.9 millones de pesos; presentación de artistas locales, 10 millones de pesos; expresiones interculturales, 7.5 millones de pesos; ferias artesanales, 6.7 millones de pesos.

Para el tianguis gastronómico, 4.7 millones de pesos; encuentros comerciales, 4.6 millones de pesos; medio maratón Guelaguetza y torneo de pelota mixteca, 4.5 millones de pesos; Guenda Ne Nuna “el sendero de los nahuales”, 2.2 millones de pesos; y para el Bani Stui Gulal, 1.2 millones de pesos.

De los artistas que se presentaron en el zócalo, a Rubén Blades se le pagaron 20 millones de pesos, a Lila Downs 3.8 millones de pesos y a Siddharta 3.6 millones de pesos.

Y de lo que recaudó el gobierno del estado, 25.08 millones de pesos provinieron de los impuestos por hospedaje, 22.42 millones por la venta de los boletos para la Guelaguetza, y 9.55 millones de pesos por la venta de stands y boletos en la Feria del Mezcal.

Farid Acevedo informó que los 57 millones de pesos que se recaudaron serán destinados a los damnificados por el huracán Erick.

Según el funcionario estatal, Oaxaca registró una derrama económica por 639.94 millones de pesos durante estas festividades por el arribo de 144 mil 655 turistas nacionales y extranjeros.

