Más Información

Juez declara inconstitucional "Ley Censura" aprobada por el Congreso de Puebla; la considera vaga e imprecisa

Juez declara inconstitucional "Ley Censura" aprobada por el Congreso de Puebla; la considera vaga e imprecisa

FOTOS: Así son los módulos de las Farmacias Bienestar para entregar medicamentos gratuitos; aquí los pueden encontrar

FOTOS: Así son los módulos de las Farmacias Bienestar para entregar medicamentos gratuitos; aquí los pueden encontrar

IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE

IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE

Pedro Haces recibe a rabino en San Lázaro; visita desata choque entre diputados de Morena

Pedro Haces recibe a rabino en San Lázaro; visita desata choque entre diputados de Morena

Germán Martínez presenta denuncia contra reforma judicial ante la Corte Interamericana; la justicia mexicana debe ser juzgada, asevera

Germán Martínez presenta denuncia contra reforma judicial ante la Corte Interamericana; la justicia mexicana debe ser juzgada, asevera

Aprueba pleno del Senado 10 candidaturas a titularidad de FGR; esperan terna de Sheinbaum

Aprueba pleno del Senado 10 candidaturas a titularidad de FGR; esperan terna de Sheinbaum

Cuernavaca, Mor.- La gobernadora afirmó que la colaboración con el sector empresarial, la academia y los municipios será determinante para consolidar elde Morelos durante el próximo año. Lo anterior, al inaugurar el 1er Foro Innova Cuernavaca, organizado por la Canaco Servytur y el Ayuntamiento capitalino.

González Saravia destacó que durante su primer año de administración se ha construido una red de cooperación que permite enfrentar los desafíos del sector productivo. “Esta alianza entre empresarios, Gobierno y universidades es fundamental; representa un trabajo tripartito que aprovecharemos para fortalecer a todos los sectores”, señaló.

Añadió que el plan económico estatal se sustenta en cinco ejes: industria manufacturera, logística y farmacéutica; ciencia y tecnología; turismo; sector agroalimentario; y cinematografía.

Lee también

Por su parte, el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre Steffano, expresó que Morelos ofrece condiciones favorables para el crecimiento empresarial y refrendó la confianza del sector en la administración estatal.

Por su parte, David Ricardo López Jiménez, presidente de la Canaco Servytur Cuernavaca, habló de la y afirmó que los delitos siguen intentándose, pero las estrategias están funcionando.

“El gobierno del Estado a través de las diferentes instancias, así como el municipio, hoy están coordinados y mandan un mensaje claro: hay que frenar, hay que detener este proceso y celebrar.

1er Foro Innova Cuernavaca (02/12/2025). Foto: Especial
1er Foro Innova Cuernavaca (02/12/2025). Foto: Especial

Lee también

Por su lado, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Morelos, Armando Núñez Iragorri, sostuvo que la coordinación entre el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia con el fiscal Fernando Blumenkron, ha dado resultados porque había un grupo delictivo que los extorsionaba, pero ya fueron detenidos hace dos días. “Nos sentimos un poco más tranquilos, aunque sabemos que la situación sigue delicada se está viendo trabajando”, dijo el líder cameral y precisó que su gremio padeció el robo de maquinaria, cuyo delito disminuyó de manera significativa. Otro de los delitos era el asalto en las obras y también disminuyó.

“El más fuerte y que da más miedo es la extorsión. Se enteran de que tenemos una obra y nos están hable y hable y amenace, amenace, pidiendo piso y eso y ahorita ha bajado bastante”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]