Cuernavaca, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia afirmó que la colaboración con el sector empresarial, la academia y los municipios será determinante para consolidar el crecimiento económico de Morelos durante el próximo año. Lo anterior, al inaugurar el 1er Foro Innova Cuernavaca, organizado por la Canaco Servytur y el Ayuntamiento capitalino.

González Saravia destacó que durante su primer año de administración se ha construido una red de cooperación que permite enfrentar los desafíos del sector productivo. “Esta alianza entre empresarios, Gobierno y universidades es fundamental; representa un trabajo tripartito que aprovecharemos para fortalecer a todos los sectores”, señaló.

Añadió que el plan económico estatal se sustenta en cinco ejes: industria manufacturera, logística y farmacéutica; ciencia y tecnología; turismo; sector agroalimentario; y cinematografía.

Por su parte, el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre Steffano, expresó que Morelos ofrece condiciones favorables para el crecimiento empresarial y refrendó la confianza del sector en la administración estatal.

Por su parte, David Ricardo López Jiménez, presidente de la Canaco Servytur Cuernavaca, habló de la seguridad pública y afirmó que los delitos siguen intentándose, pero las estrategias están funcionando.

“El gobierno del Estado a través de las diferentes instancias, así como el municipio, hoy están coordinados y mandan un mensaje claro: hay que frenar, hay que detener este proceso y celebrar.

1er Foro Innova Cuernavaca (02/12/2025). Foto: Especial

Por su lado, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Morelos, Armando Núñez Iragorri, sostuvo que la coordinación entre el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia con el fiscal Fernando Blumenkron, ha dado resultados porque había un grupo delictivo que los extorsionaba, pero ya fueron detenidos hace dos días. “Nos sentimos un poco más tranquilos, aunque sabemos que la situación sigue delicada se está viendo trabajando”, dijo el líder cameral y precisó que su gremio padeció el robo de maquinaria, cuyo delito disminuyó de manera significativa. Otro de los delitos era el asalto en las obras y también disminuyó.

“El más fuerte y que da más miedo es la extorsión. Se enteran de que tenemos una obra y nos están hable y hable y amenace, amenace, pidiendo piso y eso y ahorita ha bajado bastante”, dijo.

