El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, mencionó que la entidad ha sufrido un recorte de parte de la federación de más de 2 mil millones de pesos, por lo que, informó, pidió a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, los apoye para el cierre del año.

Aclaró que no existen riesgos y que todavía no se determina la posibilidad de solicitar un crédito. Por lo pronto, dijo que pidió a funcionarios de finanzas del Estado para que hagan una proyección sobre el cierre del año, y “hacerlo con tiempo para no andar pariendo chayotes al final”.

El mandatario estatal agregó que ante los recortes en las participaciones federales buscarán la posibilidad de que exista una compensación por parte de la federación para no enfrentar situaciones complicadas, pues mencionó que los recortes son como una cadena en la que también se ven afectados los municipios.

Jiménez Salinas comentó que a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, le platicó sobre el proyecto de drenaje pluvial que existe para la región Laguna, un proyecto que propuso la iniciativa privada.

Además, dijo que en reuniones con secretarios que formarán parte del próximo gabinete, les platicó sobre proyectos como Port to Plains que incluye libramientos de Zaragoza a Acuña y San Pedro a Monclova, además del proyecto de rehabilitación y modernización de la carretera Saltillo Monclova y de la carretera 57 desde los Chorros.

El gobernador mencionó que la presidenta electa se comprometió a comenzar al menos un proyecto en el arranque de su gobierno.









nro/cr