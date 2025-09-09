Guadalajara.— “Gobernar no es mandar, es acompañar”, señaló la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, durante su Primer Informe de Gobierno, y afirmó que con esa premisa busca redefinir la forma de ejercer el poder: con firmeza para las decisiones difíciles, pero con sensibilidad y empatía para entender y atender las necesidades de la gente.

Durante su mensaje en el Teatro Diana, la edil aseguró que el tema más urgente e importante en todo el país es la seguridad, por lo que la visión de ciudad que propone para el próximo medio siglo es, en sí misma, una estrategia de cuatro pilares —policía de proximidad, espacios y servicios públicos dignos, una política social enfocada en los cuidados, y la corresponsabilidad ciudadana— que buscan hacer de la capital de Jalisco una ciudad más justa, segura y humana.

La emecista explicó que el modelo de “policía de proximidad” prioriza la inteligencia social y la prevención; además, señaló que con ello se ha logrado una reducción de 28% en delitos de alto impacto en toda la urbe y la percepción de inseguridad más baja desde 2017.

Lee también “Las mujeres en el gobierno visibilizamos lo invisible”: entrevista a Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara

Los resultados, dijo, incluyen la desarticulación de 23 bandas delictivas que operaban en la zona metropolitana y el aseguramiento de 787 armas de fuego, 747 vehículos y 291 motos con reporte de robo y casi 80 kilos de drogas.

Al hablar de los servicios públicos, recordó que al recibir el gobierno municipal el servicio de recolección de basura estaba colapsado por la ineptitud de la empresa concesionaria, por lo que se rescindió el contrato y se retomó el control directo del mismo.

La alcaldesa informó que se invirtieron 3 mil millones de pesos —34% más que el año anterior— en servicios públicos y se creó la Gerencia Nocturna para asegurarse de que estos funcionen incluso cuando la mayoría de sus habitantes duerme.

Lee también Mara Lezama rinde su tercer informe de gobierno; destaca resultados en bienestar social, salud, educación y combate a la corrupción

Indicó que 100% del alumbrado público es LED y se están interviniendo 84 parques con iluminación estratégica.

Asimismo, recordó que, por sexto año consecutivo, Guadalajara fue reconocida como Ciudad Árbol del Mundo, gracias al plan de reforestación que busca retirar concreto y ganar espacio para la naturaleza.

Refirió que uno de los ejes más innovadores de su administración es la implementación de la primera Red Territorial de Cuidados en el país, “un modelo que pone en el centro de la política pública a quienes necesitan atención especial”: mujeres en situación de violencia, niñas y niños en riesgo, personas con discapacidad y adultos mayores.

Lee también Asesinan a funcionario de Seguridad Pública de Los Cabos; autoridades de BCS iniciaron operativo e investigación

La edil explicó que la red inició con cuatro comunidades de cuidado donde se ofrecen más de 170 servicios diferentes y se expandirá a cinco comunidades más en el oriente y sur de la ciudad.

Además, apuntó que se destinaron 333 millones de pesos a programas sociales focalizados, como Listos para la Escuela, que entregó útiles, uniformes y zapatos a 180 mil estudiantes.

En materia de salud, la alcaldesa señaló que se renovó el equipamiento de imagenología en las seis sedes de la Cruz Verde, se adquirieron siete ambulancias nuevas y se destinaron 34 millones de pesos a obra pública en servicios médicos.

Lee también Familiares de desaparecidos se manifiestan previo al informe de David Monreal en Zacatecas; extienden redes rojas

Afirmó que para concretar la visión de ciudad que se plantea, la gente que vive en ella debe asumir una parte más activa, pues el gobierno no puede solo; por ello se impulsan esquemas de participación como los Martes Comunitarios, en el que funcionarios y ciudadanos salen a diagnosticar y resolver problemas en las calles, y los Sábados de Corresponsabilidad, con el que vecinos, empresas y autoridades se unen para pintar, barrer y mejorar sus entornos.

“Lo digo convencida: gobernar es cuidar, porque cuando cuidamos también vemos lo que duele, lo que falta y lo indispensable; (...) cuando cuidamos gobernamos con amor, empatía, firmeza y también con mucho compromiso de cuidar lo más importante. Esta es la Guadalajara que hemos empezado a construir y les digo que, con la fuerza de su gente, con la grandeza de su historia y con la esperanza en el porvenir, será la Guadalajara que cuida”.