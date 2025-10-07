A un día de su deceso, la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se despidió de su esposo, el empresario Víctor Cruz Russek, el cual falleció el pasado domingo.

A través de un video publicado en su cuenta de X, Campos le dedicó algunas palabras de agradecimiento acompañadas de algunas fotos y grabaciones a lado de Cruz Russek.

"Gracias Víctor por enseñarme a quitar el pie del acelerador y aprender a frenar, porque gracias a ti conocí la aventura de vivir y dejé de sobrevivir. Aprendí que la vida no se mide en logros sino en amor. (...). Hoy mi tren sigue, pero con un asiento vacío", escribió.

— Maru Campos (@MaruCampos_G) October 7, 2025

El marido de la Gobernadora de Chihuahua era contador público por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), empresario del sector automotriz y productor ganadero.

Murió de cáncer, el cual le había sido detectado hace algunos meses. "Te voy a extrañar siempre", concluyó Maru Campos. Con información de Paola Gamboa.

