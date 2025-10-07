Más Información

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

La mañanera de Sheinbaum, 7 de octubre, minuto a minuto

Cártel de Sinaloa, más golpeado por Estados Unidos

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

México, en el top de cirugías estéticas en menores; urgen cerrar vacíos legales

UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala

A un día de su deceso, la Gobernadora de , Maru Campos, se despidió de su esposo, el empresario , el cual falleció el pasado domingo.

A través de un video publicado en su cuenta de X, Campos le dedicó algunas palabras de agradecimiento acompañadas de algunas fotos y grabaciones a lado de Cruz Russek.

"Gracias Víctor por enseñarme a quitar el pie del acelerador y aprender a frenar, porque gracias a ti conocí la aventura de vivir y dejé de sobrevivir. Aprendí que la vida no se mide en logros sino en amor. (...). Hoy mi tren sigue, pero con un asiento vacío", escribió.

El marido de la Gobernadora de Chihuahua era contador público por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), empresario del sector automotriz y productor ganadero.

Murió de cáncer, el cual le había sido detectado hace algunos meses. "Te voy a extrañar siempre", concluyó Maru Campos. Con información de Paola Gamboa.

