Después de confirmar que este domingo no salió a votar, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, consideró que el modelo planteado para la elección del Poder Judicial Federal no ofreció certezas y por ello no motivó a la ciudadanía.

El mandatario afirmó que en el estado el nivel de votación no alcanzó ni el 7% del padrón electoral y difícilmente superará los 500 mil sufragios.

“Nada más por su servidor y amigo votaron (en 2024) prácticamente un millón 700 mil personas, y en la participación de toda la elección del Poder Judicial, no más de 500 mil”, señaló.

Votaciones del 1 de junio. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Ante esto, y teniendo en cuenta que en 2027 se debe renovar el Poder Judicial de Jalisco mediante el voto popular, Lemus hizo un llamado a los legisladores locales para que retomen la discusión sobre la reforma local y se generen mecanismos que den confianza a los ciudadanos y con ello se incentive la participación en las urnas.

Recordó que su administración presentó una iniciativa respaldada por universidades, barras de abogados y colegios de profesionistas, en la que se propone que los aspirantes a jueces tengan una experiencia mínima de 5 años, mientras que la de quienes busquen ser magistrados sea de 10 años; además, se propone que los participantes hagan un examen de oposición que, para poder continuar el proceso, deben aprobar con una calificación mínima de 80 sobre 100.

En 2027 se debe renovar el Poder Judicial de Jalisco mediante el voto popular. Foto: Cuartoscuro

En esa propuesta, dijo, también se elimina la designación de candidatos por sorteo o tómbolas para que los cargos del Poder Judicial recaigan sobre personas capacitadas y no en gente sin experiencia o con vínculos partidistas que comprometan su autonomía e independencia.

“Lo que nos demostró la elección del domingo pasado es que en Jalisco tenemos que hacer algo distinto, mucho más profesional”, indicó el gobernador.

