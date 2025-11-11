Más Información
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar separó del cargo a la secretaria general de Gobierno y Mediación, Patricia del Carmen Conde Ruíz.
En su lugar nombró como nueva titular, a Dulce Rodríguez Ovando, quien fungía como secretaria de la Mujer e Igualdad de Género.
A su vez, designó en dicha Secretaría, a Marián Vázquez González, una feminista y luchadora "de las causas de las mujeres".
Al realizar el cambio, Ramírez Aguilar destacó, a través de una publicación en su red social de Facebook, el desempeño de Conde Ruíz, quien asumió el cargo a inicios de la administración estatal, el pasado 8 de diciembre.
La exsecretaria general de Gobierno y Mediación "entregó resultados palpables en la gobernanza de Chiapas", afirmó el mandatario.
Rodríguez Ovando, enfatizó, "gozará de toda mi confianza y servirá con lealtad y amor a nuestro estado".
De Vázquez González, Ramírez Aguilar, destacó que es una feminista y luchadora de las causas de las mujeres.
"Caminamos siempre con paso gigante, con autoridad y la mirada puesta en el desarrollo de Chiapas", asentó.
El cambio en la Secretaría General de Gobierno y Mediación, es el más significativo hasta este momento, desde que el gobernador, emanado de Morena, asumió el cargo a 27 días de que se cumpla su primer año de gestión.
