LA PAZ, BCS.- En medio de cuestionamientos por su periodo vacacional fuera del estado, y tras los exhortos del sector empresarial para fortalecer acciones contra la violencia en Baja California Sur, el gobernador, Víctor Castro Cosío, defendió la estrategia que ha implementado su administración y agradeció el respaldo de las fuerzas armadas.

Abordado por medios, el mandatario sudcaliforniano afirmó que no evade la gravedad del contexto que enfrenta BCS; sin embargo, sostuvo que durante cuatro años, la entidad se mantuvo entre los primeros lugares en materia de seguridad y aseguró que dicha condición no ha cambiado.

“Tampoco podemos decir que por eso (hechos violentos) Baja California Sur está entre las más inseguras. Durante cuatro años la entidad estuvo en los primeros lugares de seguridad y muy poca gente lo reconoció”, expresó.

Castro Cosío destacó los resultados derivados del reforzamiento de la presencia militar en el estado, entre ellas detenciones y decomisos de droga y armas.

Ante ello, cuestionó las críticas recibidas, principalmente por los homicidios y balaceras registrados en los municipios de Comondú y Loreto y señaló que son aprovechados por quienes –dijo– “no coinciden” con su proyecto de gobierno.

“Es muy fácil desprestigiar, descalificar, pero es parte de lo que tenemos que respetar, a los que no están de acuerdo y que aprovechan circunstancias como éstas que ocurren para criticar”, declaró visiblemente molesto.

Afirmó que las críticas deberían dirigirse hacia los grupos delictivos no hacia su persona.

“No duermen estos… (grupos criminales), pero de ellos no hablan, no hablan mal de la delincuencia, qué paradoja. En lugar de criticar todo lo que significa el daño que hacen a la sociedad se van sobre un servidor. Pero es parte de la estrategia, es parte de no coincidir con nosotros, en lugar de decir: la perversidad ha llegado y hay que enfrentarla todos juntos, en lugar de echarle la culpa al gobernador, pero bueno, yo voy a resistir por que toda mi vida he luchado contra la adversidad y no va a ser la primera vez que enfrente a los de adentro y a los de afuera, con la ley en la mano”, lanzó.

Castro Cosío reiteró que su gobierno continuará trabajando en coordinación con las fuerzas armadas para restablecer la paz y tranquilidad en la entidad, aunque -subrayó- “se minimice lo que se está haciendo”.

Crece percepción de inseguridad

De acuerdo con el INEGI, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, La Paz y Los Cabos tuvieron un incremento en la percepción de inseguridad, entre marzo y junio. En el caso de La Paz fue casi de 9 puntos porcentuales, y en Los Cabos de 11 puntos. En ambos casos el porcentaje de ciudadanos que perciben inseguros estos municipios es del 36 por ciento.

El fin de semana pasado el empresario pesquero Jorge Chávez, fue asesinado en pleno centro de La Paz, lo que generó reacciones de cámaras y organismos empresariales que exigieron acciones efectivas ante el incremento de la violencia, agudizado desde el mes de abril.

Por su parte, Colectivos de madres buscadoras durante los cuatro años de gestión del gobernador, Víctor Castro Cosío, han documentado un incremento en el número de personas desaparecidas, sin que se esclarezcan ni se logren detenidos en la mayor parte de los casos.

El mandatario reconoció hace meses que este delito también ha repuntado y no ha sido contenido.

