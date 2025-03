Monterrey.— Siete jóvenes denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de su exentrenador de gimnasia cuando eran niñas, por lo que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que se encuentran analizando los testimonios para en su caso, proceder en el marco de la ley.

La primera denuncia pública la realizó Camila Flores y posteriormente se fueron haciendo públicos otros casos similares.

“Ninguna otra niña debería de pasar por esto, abrazo a mi yo de 10 años. Un abusador no puede estar a cargo de un gimnasio y menos rodeado de niños. Mucho menos que la dueña del gimnasio Klass, Martha Adriana Hinojosa García, mamá de mi abusador Damazo Rodríguez Hinojosa, sea parte de la Asociación Gimnástica del Estado de NL”, escribió la víctima en redes sociales.

En diferentes publicaciones, seis jóvenes más coincidieron en que los abusos se realizaron entre los años 2015 y 2016, cuando ellas estaban más pequeñas y pertenecían al gimnasio Klass, ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza.

“Desde que tenía siete años fui abusada sexualmente, mentalmente y físicamente. Mi maestro de gimnasia me lastimaba para que al final del día él me pudiera dar masajes en los cual terminaba abusando de mí sexualmente. Esto pasó por tres años y muchas veces de las que aún no me puedo acordar, no sólo lo hacía en el gimnasio, pero también en casas de mis amigas y por última vez en la Olimpiada Nacional en un hotel”, señaló Fernanda López, otra de las víctimas del entrenador Damazo.

Ya había una carpeta desde 2015

Al respecto, el fiscal de Nuevo León, Javier Flores, explicó que se tiene registro que en 2015 una de las víctimas denunció los hechos, pero la carpeta en ese entonces concluyó con el perdón del ofendido.

“Del tema en particular de la persona de la que se hablaba, había una carpeta de 2015 que terminó con perdón del ofendido, en aquella ocasión era un delito de atentados al pudor”, explicó.

El fiscal aseguró que ya se está tratando de buscar a las víctimas para tomar su denuncia y proceder en consecuencia.

Previamente, Alejandro Carlín Balboa, el vicefiscal de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia, informó que después de revisar los testimonios de las víctimas, la Agencia Estatal de Investigaciones buscará a las jóvenes para extender la información, si esa fuese su voluntad.

“Actualmente se han practicado diversos datos de prueba, los cuales se están integrando a esa carpeta y esperemos que pronto haya un resultado para determinar que haya elementos suficientes para judicializar o no esa carpeta”, indicó.

El vicefiscal comentó que, por tratarse de un delito de abuso, las declaraciones en redes sociales pueden ser tomadas en cuenta e iniciar una investigación de oficio, pero que están en el proceso de búsqueda de las afectadas.

Dan de baja a instructor

Al respecto, el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León informó sobre la baja del entrenador Damazo. “El INDE no tolera ni tolerará conductas que atenten contra la dignidad y bienestar de nuestra comunidad”.

Además, el gimnasio Klass informó que recibieron amenazas y afirmó que están dando seguimiento a las denuncias. “Estamos sufriendo amenazas externas en contra de mi familia, atletas, padres de familia y algunos otros miembros de Klass, debido a las publicaciones subidas a redes sociales. Solicitamos a los que nos han acompañado estos 35 años de trabajo dedicados al deporte, su comprensión y apoyo demostrado en todos estos años, donde creemos firmemente en el deporte como una herramienta de vida”.