Culiacán.- El Instituto Estatal de Protección Civil recomendó a las autoridades educativas suspender clases en todos los niveles en el municipio de Mazatlán a causa de las fuertes lluvias que se presentan, por lo que se giró instrucciones de atender esta disposición.

La Secretaría de Educación y Cultura del Estado atendió la sugerencia y giró un comunicado a los directores de todos los planteles para que las actividades escolares sean suspendidas a fin de asegurar la tranquilidad de los padres de familia.

El pasado 25 de septiembre, a causa de las continuas lluvias que desde la madrugada de ese jueves iniciaron, con vientos y tormentas eléctricas, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado determinó suspender las clases en los municipios de Culiacán, Eldorado, Elota y Navolato como medida de prevención.

Se dio a conocer que el Instituto de Protección Civil del Estado notificó a las autoridades educativas de que van a continuar las lluvias en estos cuatro municipios del centro del estado, por lo que se determinó suspender las actividades educativas.

Un día antes, la Coordinación Municipal de Protección Civil en Culiacán emitió una alerta a la población a evitar el cruce de arroyos y calles inundadas y buscar cobijo, ante los fuertes vientos que se presentan con tormentas eléctricas.

afcl/LL