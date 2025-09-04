Hermosillo, Sonora.- Las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas en la Costa de Hermosillo, provocaron un enorme socavón en la carretera Cero Sur.

Los daños en la cinta asfáltica impidieron el tránsito de la capital del estado a la región costera.

El socavón en carretera Cero Sur en Sonora tenía varios metros de anchura (04/08/2025). Foto: Especial

Elementos de seguridad del municipio acudieron al lugar para desviar el tráfico de los automovilistas a fin de evitar accidentes.

Autoridades recomiendan a la población extremar precauciones y de ser posible permanecer resguardada en un lugar seguro en tanto pase el estado de alerta por las lluvias.

