Más Información
CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres
Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura
México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?
Amarran a trabajador de la CFE a poste de luz en Dzemul, Yucatán; vecinos denuncian 12 horas sin energía eléctrica
Leo Messi no aguanta y rompe en llanto en pleno calentamiento; La Pulga vive su último partido oficial con Argentina, en su país
Hermosillo, Sonora.- Las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas en la Costa de Hermosillo, provocaron un enorme socavón en la carretera Cero Sur.
Los daños en la cinta asfáltica impidieron el tránsito de la capital del estado a la región costera.
Lee también Tormenta tropical "Lorena": autoridades de BCS mantienen alerta por oleaje elevado y aguaceros; no se prevé que toque tierra
El socavón en carretera Cero Sur en Sonora tenía varios metros de anchura (04/08/2025). Foto: Especial
Elementos de seguridad del municipio acudieron al lugar para desviar el tráfico de los automovilistas a fin de evitar accidentes.
Autoridades recomiendan a la población extremar precauciones y de ser posible permanecer resguardada en un lugar seguro en tanto pase el estado de alerta por las lluvias.
aov/cr