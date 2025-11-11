Más Información

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

¡Confirmado! Línea 1 del Metro reabrirá por completo el 16 de noviembre: Clara Brugada

¡Confirmado! Línea 1 del Metro reabrirá por completo el 16 de noviembre: Clara Brugada

Rosa Icela llama a la CNTE a mantener el diálogo ante anuncio de paro nacional; rechaza manifestaciones “con tintes políticos”

Rosa Icela llama a la CNTE a mantener el diálogo ante anuncio de paro nacional; rechaza manifestaciones “con tintes políticos”

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía de Sonora informó que mantiene firme la investigación del , empresa que provocó un daño patrimonial alrededor de los 40 millones de pesos en perjuicio de 25 víctimas.

En respuesta a la Unión de Víctimas de Fraude Inmobiliario cometido por Pixie Bienes Raíces y/o Corporativo Garrey, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora comunicó que ha efectuado las acciones de investigación y litigación idóneas, suficientes y pertinentes en cada causa penal y etapa procesal.

A la fecha, Eileen “N” y Jairo Yahir “N”, señalados como probables responsables de los delitos de fraude genérico y en diversas causas penales, se mantienen bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Lee también

Están recluidos en un Centro de Reinserción Social (Cereso), garantizando de esta manera, su participación en el proceso penal y evitando la posible evasión de la acción de la justicia.

Por parte de la Fiscalía de Sonora, se han judicializado la totalidad de las presentadas por las víctimas, de las cuales nueve de ellas cuentan con auto de vinculación a proceso, y cuatro causas penales están en etapa previa a Juicio Oral, las restantes 16, están a la espera de que se calendarice por parte del Poder Judicial del Estado, las respectivas fechas para la celebración de audiencias de formulación de imputación por los delitos antes señalados.

La reparación del daño para las víctimas, así como la aplicación de penas acorde a derecho para quienes resulten responsables, es una prioridad para la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]