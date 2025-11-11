Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía de Sonora informó que mantiene firme la investigación del fraude inmobiliario de Pixie, empresa que provocó un daño patrimonial alrededor de los 40 millones de pesos en perjuicio de 25 víctimas.

En respuesta a la Unión de Víctimas de Fraude Inmobiliario cometido por Pixie Bienes Raíces y/o Corporativo Garrey, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora comunicó que ha efectuado las acciones de investigación y litigación idóneas, suficientes y pertinentes en cada causa penal y etapa procesal.

A la fecha, Eileen “N” y Jairo Yahir “N”, señalados como probables responsables de los delitos de fraude genérico y asociación delictuosa en diversas causas penales, se mantienen bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Están recluidos en un Centro de Reinserción Social (Cereso), garantizando de esta manera, su participación en el proceso penal y evitando la posible evasión de la acción de la justicia.

Por parte de la Fiscalía de Sonora, se han judicializado la totalidad de las denuncias presentadas por las víctimas, de las cuales nueve de ellas cuentan con auto de vinculación a proceso, y cuatro causas penales están en etapa previa a Juicio Oral, las restantes 16, están a la espera de que se calendarice por parte del Poder Judicial del Estado, las respectivas fechas para la celebración de audiencias de formulación de imputación por los delitos antes señalados.

La reparación del daño para las víctimas, así como la aplicación de penas acorde a derecho para quienes resulten responsables, es una prioridad para la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

