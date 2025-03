Guanajuato, Gto.- El fiscal del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, no descartó que entre las víctimas del denominado "campo de exterminio" de Teuchitlán, Jalisco, pudiera haber guanajuatenses.

“En cuanto se haga el estudio correspondiente (de genética forense) se podría afirmar o perfilar”, dijo el abogado tras participar en una mesa de trabajo con diputadas y diputados locales.

Señaló que en cuanto se le pida algún tipo de información por parte de la fiscalía jalisciense tiene la obligación de responder de forma inmediata.

Lee también “Nunca más, Teuchitlán”; Colectivo convoca a luto nacional tras hallazgo de campo de exterminio en Jalisco

Imagen del rancho Izaguirre en la comunidad La Estanzuela donde el colectivo 'Guerreros Buscadores' localizó tres crematorios humanos mientras buscaba a sus familiares en Teuchitlán, Jalisco. Foto: AFP

Por su parte, colectivos de búsqueda de Guanajuato establecieron contacto con sus pares jaliscienses con el afán de viajar a la vecina entidad, y con el mismo propósito pidieron la intervención de la Fiscalía del Estado.

Madres de los colectivos 'Una Luz en mi Camino' y 'Hasta Encontrarte' expresaron su interés por entrar al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán; para ello, pidieron a la fiscalía que haga gestiones con su homóloga tapatía a fin de que se les permita entrar al inmueble.

En ese lugar las autoridades encontraron fragmentos óseos de personas privadas de la vida y quemadas, así como prendas de vestir, accesorios y más de 400 pares de calzado.

Lee también Gobernador de Jalisco ve omisiones en caso de crematorio clandestino en Teuchitlán; investigarán a funcionarios relacionados

Gerardo Vázquez Alatriste admitió que en Guanajuato la FGE ha localizado predios con restos humanos, pero no hay datos que los pudieran relacionar con lugares de reclutamiento de la delincuencia organizada como el descubierto en el poblado La Estanzuela.

“Hemos encontrado sitios donde se han localizado restos humanos, cuerpos, inclusive, pero como tal no tengo yo el conocimiento de esos campos de entrenamiento; no tengo ninguna carpeta que me dé cuenta de ello".

Comentó que si se tiene manera de saber algo investigarían con mucho ánimo y con mucha vocación.





