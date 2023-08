Guadalajara.— La fiscalía de Jalisco confirmó el hallazgo de cuatro cuerpos calcinados en una finca de la comunidad de La Troje, al norte del municipio de Lagos de Moreno, en el marco de la búsqueda de los cinco jóvenes desaparecidos el viernes pasado.

La dependencia informó que encontró “lo que parecieran ser restos óseos y cuatro cráneos con huellas de calcinación en su totalidad, sin poder determinar rasgos físicos, edad o sexo”, a partir de un reporte recibido en los números de emergencia. Precisó que solicitó el apoyo de los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para la fijación y recolección de los indicios, en tanto que los segmentos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde ya trabajan con los dictámenes correspondientes para identificar a las víctimas.

“No me voy a disculpar”

En este mismo tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay varias hipótesis en la investigación del caso de la desaparición de los jóvenes y pidió esperar a que avancen las investigaciones.

Sobre las críticas que recibió por contar un chiste cuando los reporteros le preguntaron sobre este caso, señaló que no tiene por qué disculparse y argumentó que no escuchó la pregunta. “Yo tengo principios e ideales, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar del dolor”, dijo el Mandatario.