Cuernavaca, Mor. - La región oriente de Morelos registró una jornada de terror entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, con un saldo de tres mujeres asesinadas, un hombre ejecutado y el hallazgo de restos humanos.

La violencia impactó a cuatro municipios y activaron las alertas: Atlatlahucan, Cuautla, Tepalcingo y Axochiapan. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas por estos hechos.

El primer hallazgo ocurrió a las 19:18 horas en Atlatlahucan, donde restos óseos fueron localizados al costado de una barranca en la carretera federal Cuautla-México. Una hora después, en la colonia Brisas de Cuautla, un hombre de 50 años fue hallado muerto dentro de su domicilio en la calle Bugambilias. El cadáver presentaba múltiples huellas de violencia en el tórax, abdomen y brazos.

Fin de semana violento en Morelos. Foto: especial

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La violencia contra las mujeres se recrudeció a partir de las 21:26 horas en Tepalcingo, donde una mujer fue acribillada en la entrada al poblado de Zacapalco. Simultáneamente, en la colonia Telixtac de Axochiapan, otra víctima de aproximadamente 30 años fue hallada muerta dentro de una canaleta. En la escena, peritos de la Fiscalía contabilizaron ocho casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Durante la madrugada de este lunes, a la 01:05 horas, un nuevo ataque armado sacudió la unidad habitacional Piedra Blanca en Cuautla. Una pareja herida se trasladó por sus propios medios a un hospital, donde el personal médico confirmó el fallecimiento de la mujer minutos después de su ingreso. Siete casquillos calibre 9 milímetros quedaron esparcidos en el lugar del atentado.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó los levantamientos de los cuerpos y dio inicio a las carpetas de investigación correspondientes. El Servicio Médico Forense mantiene a las víctimas en calidad de desconocidas mientras se realizan las necropsias de ley. La región oriente se mantiene bajo un clima de alta tensión ante la falta de resultados en los operativos de seguridad.

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