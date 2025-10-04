Más Información
Monterrey, Nuevo León. - Una joven de 16 años y su hijo de seis meses se encuentran desaparecidos desde el pasado 23 de septiembre, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.
La Fiscalía General de Justicia del Estado emitió un reporte de búsqueda para localizar a Fanny Medina Vázquez y al menor, quienes fueron vistos por última vez en la Colonia Zertuche.
De acuerdo con la ficha de búsqueda de la Fiscalía, Fanny Medina Vázquez tiene el cabello largo y de color negro, es de tez blanca y sus ojos son de color café claro.
Su nariz y boca son de tamaño mediano y mide aproximadamente 1.52 metros y es de complexión robusta.
Como seña particular, las autoridades destacaron que la joven tiene un tatuaje en la mano izquierda en forma de corazón.
