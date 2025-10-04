Más Información

Monterrey, Nuevo León. - Una joven de 16 años y su hijo de seis meses se encuentran desde el pasado 23 de septiembre, en el municipio de Guadalupe, .

La Fiscalía General de Justicia del Estado emitió un reporte de búsqueda para localizar a Fanny Medina Vázquez y al menor, quienes fueron vistos por última vez en la .

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la Fiscalía, Fanny Medina Vázquez tiene el cabello largo y de color negro, es de tez blanca y sus ojos son de color café claro.

Su nariz y boca son de tamaño mediano y mide aproximadamente 1.52 metros y es de complexión robusta.

Como seña particular, las autoridades destacaron que la joven tiene un tatuaje en la mano izquierda en forma de corazón.

