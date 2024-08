Hermosillo, Sonora.- Decenas de familias de los ejidos La Nariz y Cuatro Cerros de Sonoyta, durante el fin de semana, abandonaron sus casas, animales y sus negocios para proteger sus vidas debido a ataques a domicilios por parte de personas armadas.

A través de redes sociales pidieron ayuda al presidente municipal Enrique Valdez, "para las personas inocentes que se están mirando afectadas por la violencia que se está viviendo en el ejido La Nariz, Cuatro Cerros y Ejido Valdez".

"No es justo que familias que llegaron hace muchos años a formar esos ejidos, formaron sus familias, sus hogares y hoy tuvieron que salir dejando atrás sus sueños, sus casas, animales y sus negocios que con tanto esfuerzo levantaron".

"Hoy tuvieron que salir por miedo y por resguardar a sus hijos de la violencia que se está llevando en el Ejido La Nariz y Cuatro Cerros", se publicó.

Pedimos al presidente municipal de Sonoyta que los ayude, son muchos años de esfuerzo los que esas familias están dejan ahí, asi como hacen campañas y van hasta los ejidos para recibir un voto así vayan a los ejidos y apoyen a estas familias, se lee en los comentarios de la publicación.

Ruegan por ayuda para las personas que fueron desplazadas por la violencia, "se vieron en la necesidad de dejar sus hogares dejando sus animales y todas sus pertenencias, teniendo niños, bebés, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad en sillas de ruedas".

Agregan que muchas familias ya se pudieron acomodar pidiendo campito con familiares y conocidos, pero la mayoría no tiene; por falta de dinero, trabajo, no tienen de donde agarrar para lo básico.

Una de las personas afectadas pide: "Hola sonoytense, ocupamos de su apoyo, ya que salimos del ejido La Nariz por la inseguridad que estamos viviendo, hoy por nosotros mañana por ustedes: ocupamos colchonetas, víveres, pañales, leche, papel y todo lo que gusten donar ya que salimos con un poco de ropa nada más".

Familias de ejidos en Sonoyta, Sonora huyen por violencia y piden ayuda al Presidente Municipal. Foto: Redes Sociales

Piden ayuda para desplazados

En la ciudad, se están organizando colectas para llevarlas al lugar donde se encuentran concentradas varias familias que no tienen donde refugiarse.

"Quien guste apoyar toda ayuda será bien recibida, recuerden que todos somos vulnerables a este tipo de situaciones, también pedimos una cadena de oración para que ellos puedan regresar pronto a sus hogares", se pide.

El alcalde, Enrique Valdez, estuvo en ese lugar acompañado de funcionarios y llevaron despensas.

"Para nosotros todos los días son de trabajo. Hoy atendimos a las familias del valle de Sonoyta que se encuentran en nuestra cabecera municipal", difundió.

"Me acompañaron personal del DIF, de Protección Civil y otras dependencias para asegurarnos de que se les brindara la atención necesaria. Además, hemos acompañado a estas personas a sus localidades con el resguardo de la policía municipal y las fuerzas policiales del Estado y la Federación".

Estamos pendientes de cualquier situación y comprometidos a garantizar que se cubran todas sus necesidades. Seguimos trabajando juntos por la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad, externó.

Al respecto, una habitante de Sonoyta refirió: "ya que el gobierno no pone orden, debería de tomar un hotel e instalar a las familias, gratis, no basta con llevarlos por sus cosas, si no tienen un lugar donde estar.

"Con el calor que esta haciendo, ayuden a las familias póngalos en un lugar seguro, fresco, y con alimento, por favor ayuden a estas familias, que difícil tener que dejar todo y tener que salirse de sus casas", añadió.

La SSP dice que "todo está bien"

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que la Policía Estatal y corporaciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad realizaron recorrido y se entrevistaron con ciudadanos en el ejido “La Nariz” perteneciente al municipio de Sonoyta, pero "no se encontró la situación descrita en redes sociales".

Elementos de los tres niveles de gobierno se encuentran en el lugar, y se mantendrán realizando recorridos preventivos y acciones de proximidad con los habitantes de la comunidad.

Las corporaciones policiales seguirán al pendiente para tranquilidad de las y los ciudadanos, comunicó.

Los pobladores reaccionaron al comunicado oficial y les pidieron que "vayan en la noche para que opinen y así se dan cuenta si esta pasando o no esta pasando la situación descrita".

"No viven ahí, obviamente no van a encontrar el desmadre que se hizo, porque esas fotos de la policía es porque acampañaron a las familias a rescatar pertenencias".

"Que vayan de noche o cuando esten agarrados y les caigan para que vean el desastre y puedan decir aquí no pasa nada", reclamaron.

