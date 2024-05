Familiares de la chiapaneca Elizabeth Elena Laguna Salgado, desaparecida en el condado de Provo, en Utah, el 15 de abril del 2015, donde viajó para aprender inglés en la escuela de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, llamaron a los líderes y miembros de esa congregación, a que ayuden a proporcionar información, para saber quién fue la persona con la que estuvo con la estudiante días previos a su desaparición.

En un video, Ruth Laguna Salgado, hermana de Elizabeth pidió al obispo y profeta de esa congregación que colaboren para poder dar con el feminicida de la joven de 26 años de edad, egresada del Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla, donde había estudiado Ingeniería Industrial.

A los tres años de la desaparición de Elizabeth Elena, el 23 de mayo del 2018, sus restos fueron hallados en el Hobbie Creek Canyon de Utah, por un cazador, aunque la primera información que se dio, fue era un automovilista el que había hallado la osamenta que correspondía a Elizabeth Elena.

Ruth llamó a todos los hombres solteros que asistieron en una reunión de solteros de la iglesia y del barrio YSA 14 Th War Provo, el día 12 de abril del 2015, en el Hobbie Creek Canyon de Utah, (ubicado a 82 kilómetros de la escuela de inglés Nomen Global Language Center) donde tres años después, fueron encontrados los restos de Elizabeth Laguna.

Ese 12 de abril, los jóvenes solteros de Iglesia habían viajado hasta el Hobbie Crek Canyon para participar en una reunión. La familia de la joven estudiante apela a la buena voluntad de la congregación para que aporten datos: “Pedimos a todos los miembros de la Iglesia, a todos los solteros que asistieron a esa actividad, para que puedan ayudar y decir: ¿con quién vieron a mi hermana? ¿Quién la trasladó? Por favor, pónganse el corazón en la mano”, clama Ruth la joven que no deja de soñar a su hermana.

“Han pasado 9 años desde la desaparición de mi hermana. El 16 de abril del 2015 fue un día oscuro para nosotros, porque mi hermana desapareció ese día saliendo de la escuela Normal Global Center, que se encuentran ubicada en la esquina de la jefatura de la policía de Utah”, comenta.

El día de su desaparición Elizabeth Elena había cumplido 25 días de estancia en Utah, pero esa tarde escribió un mensaje de WhatsApp a su hermana Sara, que se encontraba en Tuxtla, para comunicarle que “estaba saliendo de la escuela”, pero a partir de ese momento ya no supieron nada de ella. “No sabemos que le pasó en el trayecto del camino”, explica Ruth. Esa tarde Elizabeth Elena se dirigía a un restaurante cercano a la escuela de inglés.

A 9 años de la desaparición los lideres de la iglesia se deslindan del caso

A nueve años de la desaparición de Elizabeth Elena, los líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no quiere saber nada de la familia. “Nos ha cerrado las puertas”. “No estamos culpando a la Iglesia”, aclara Ruth. “Pedimos ayuda del profeta Russell M. Nelson (presidente de la congregación) que se ponga en nuestro lugar, que se ponga la mano en el corazón y que haga de cuenta de que (Elizabeth Elena) es su hija. Que por favor nos ayude a poder dar con el asesino, para poder esclarecer los hechos”.

La familia de la estudiante de inglés quiere saber: “¿Qué pasó con mi hermana?, “¿Quién fue el que le arrebató la vida?”, “¿Quién fue el que le borró sus sueños?”, “¿Quién fue el que le borró la sonrisa tan bonita que ella tenía?”, “Esas ganas de vivir”, “Esas ganas de progresar”. “Ella se fue a los Estados Unidos con tantos sueños, con tantas metas, no merecía que le arrebataron la vida de esa forma”, expresa Ruth en la grabación.

Por eso pide a los miembros de la Iglesia a que colaboren para “juntar a todos los miembros del Barrio YSA 14 Th War Provo, que asistieron a esa actividad (en el parque Kelly's Grove Park), del Hobbie Creek Canyon, donde encontraron los restos de mi hermana, para que puedan dar su declaración y por favor que si alguien vio algo o sabe algo, por favor háblenos”.

“No se queden callados. Necesitamos de su valiosa ayuda para poder encontrar al asesino de mi hermana y que mi hermana pueda descansar en paz. Y mi familia pueda tener consuelo. Por favor se lo pedimos con el corazón en la mano y les agradecemos por todo. Dios les bendiga”, ruega.

El día que Ruth vio por última vez a su hermana, en marzo del 2015, en Tuxtla, así lo reseña: “El último recuerdo que tengo de ella, fue cuando me despedí. La recuerdo con sus ojos tan dulces. Me abrazo y me dijo que me iba a extrañar mucho. Que le ayudara a mi mamá a hacer los oficios de la casa”.

Las metas de Elizabeth antes de su asesinato

“Sus metas aprender inglés. Que iba a regresar pronto. Anhelaba conocer el templo de Utha.

Mi hermana era una mujer muy alegre, muy soñadora. Era una persona tan humilde, con un corazón tan grande, que no merecía que le pasara esto. Recuerdo que la abrace y que la iba a extrañar demasiado. Que la amaba mucho. Que se cuidara demasiado. Es el único recuerdo que tengo de ella y seguimos sufriendo”, evoca.

Aunado a la desaparición de Elizabeth Elena, el 19 de agosto del 2021, Miriam Judith Salgado Figueroa, de 43 años de edad, con nacionalidad de los Estados Unidos, que buscaba a su sobrina, también desapareció misteriosamente.

Su vehículo fue hallado abandonado en la zona desértica de Virgin, Utah, en la Gould Wash Road, pero su cuerpo apareció el 5 de marzo del 2022, en Sheep Bridge Road, en Hurricane Cliffs, después de siete meses de haber desaparecido.





