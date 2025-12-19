Zacatecas.- Cerca del mediodía de este viernes se registró una explosión en el municipio de Luis Moya que dejó una patrulla de la Policía Estatal de Zacatecas dañada. Se presume que este acto pudo ser cometido por el crimen organizado.

Tras este hecho se desplegó un operativo a ese lugar por parte de diversas corporaciones de seguridad, sin embargo, las autoridades no han precisado si se trató de un atentado contra las corporaciones policiales.

Lee también: Cae sujeto que mató a su pareja sentimental e hijastra en Casas Grandes, Chihuahua; también está acusado de violación agravada

Sobre este hecho, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, confirmó que se había registrado “una explosión en las cercanías de la cabecera municipal de Luis Moya” y mencionó que “las autoridades responsables ya se encuentran en el área para determinar el origen”.

En su mensaje a través de las redes sociales, el funcionario estatal aseguró que “hasta el momento, la Coordinación de Protección Civil me ha informado que no se registran personas heridas” y pidió a la población evitar esta área con el fin de permitir la correcta actuación de las autoridades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr