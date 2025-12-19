Más Información

Zacatecas.- Cerca del mediodía de este viernes se registró una explosión en el que dejó una patrulla de la Policía Estatal de Zacatecas dañada. Se presume que este acto pudo ser cometido por el .

Tras este hecho se desplegó un operativo a ese lugar por parte de diversas corporaciones de seguridad, sin embargo, las autoridades no han precisado si se trató de un contra las corporaciones policiales.

Sobre este hecho, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, confirmó que se había registrado “una explosión en las cercanías de la cabecera municipal de Luis Moya” y mencionó que “las autoridades responsables ya se encuentran en el área para determinar el origen”.

En su mensaje a través de las redes sociales, el funcionario estatal aseguró que “hasta el momento, la Coordinación de Protección Civil me ha informado que no se registran personas heridas” y pidió a la población evitar esta área con el fin de permitir la correcta actuación de las autoridades.

