Experto forense advierte que será difícil identificar a víctimas del Rancho Izaguirre; “es muy complejo, costoso y tardado”

Poder identificar a alguien con los restos óseos que se recuperan del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, parece muy complicado y va a depender de muchas circunstancias, consideró José Alonso Aguilar Velázquez, coordinador de la maestría en Genética Forense e Identificación Humana de la Universidad de Guadalajara.

“Si los cuerpos o los restos fueron quemados, depende de la temperatura. Por ejemplo, un hueso o una estructura ósea humana a los 100 grados centígrados todavía presenta buena cantidad de ADN que es posible o sería posible para hacer una identificación, pero si se quemaron a temperaturas más elevadas, por ejemplo, 400, 500 grados centígrados, ahí ya se complica un poco más, y si la temperatura fuera mucho más elevada, como 600, 700 grados, ahí es muy muy complicado encontrar ADN que no esté degradado”, indicó.

El académico advirtió que desconoce las condiciones del lugar más allá de lo que ha salido en medios, pero suponiendo que se lograra obtener información genética de los fragmentos de huesos recuperados, procesarla es muy complejo, costoso y lleva mucho tiempo.

“Cuando se obtienen restos muy degradados, por ejemplo, que fueron sometidos a fuego, a temperaturas muy elevadas o que estuvieron en un lugar muy húmedo, como una fosa clandestina aquí en en el país, ahí se complica más la identificación porque el ADN en esas condiciones se tiende a degradar mucho más fácil. En esas situaciones se buscan otras alternativas, por ejemplo, otro tipo de marcadores que son más pequeños, que se conocen como polimorfismos de nucleótido sencillo y estos permiten analizar el el ADN un poco más degradado; el problema que son alternativas mucho más complicadas y que no se utilizan de manera rutinaria”, indicó.

Explicó que también existe la posibilidad de hacer la secuenciación de el ADN mitocondrial, pero también es más un proceso más complejo que lleva mucho más tiempo y hay pocos laboratorios del país que tengan la tecnología y la certificación para realizarlo.

En cuanto a la ropa que se ha encontrado, señaló que hay tecnologías nuevas que pueden extraer trazas o cantidades pequeñas de ADN adheridas a un lugar o a la ropa que tocó una persona.

“Se puede encontrar ADN, sin embargo no sabemos si el ADN realmente fue dejado ahí por por la persona o simplemente se trata de contaminación, porque esa prenda la pudo haber tocado muchísima gente, además, en caso de que se encuentre el ADN ahí, nos indicaría que la persona tal vez dejó su muestra biológica, pero no indicaría en qué momento. Es decir, no se puede hacer una identificación directa a través de ese tipo de muestras; es algo que ayuda a resolver casos en algunas situaciones”, afirmó.





