San Cristóbal de las Casas.- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) manifestó su solidaridad con las madres que buscan a sus hijos desparecidos por el territorio mexicano, como consecuencia del control que ejercen grupos criminales.

En un escrito, el subcomandante Moisés criticó las declaraciones del líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y su “falta de empatía, su apuesta a que ya este país está blindado frente al horror, la muerte, el cinismo”, dijo en el documento dirigido a la comunidad artística e intelectual de México y del mundo.

Insistió en cuestionar la falta de respuesta ante lo que ha ocurrido en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco. “A menos que ustedes crean lo mismo que el líder del senado (Gerardo Fernández Noroña) (quien sostiene que en realidad podrían ser una venta de garaje, o un negocio de venta de calzado y ropa de medio uso, y no las prendas de cientos de personas asesinadas), algo les deben mover los testimonios, las imágenes, los gritos, las veladoras, las torpes declaraciones de las autoridades”.

El líder de la etnia tzeltal exaltó el trabajo de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, de ahí que la comunidad intelectual deba solidarizarse con ellas.

“La causa de buscar y encontrar a las personas desaparecidas, no es una causa partidista. Es más, esos colectivos se han esforzado por mantener fuera a los coyotes y buitres de los partidos políticos y siglas que los acompañan”, agregó.

“Las buscadores, hombres y mujeres, no persiguen el dinero algo que el señor (Manlio Fabio) Beltrones no podrá entender nunca, ni un cargo (aunque no falten los buitres a su alrededor), algo que la 4 T no comprende. Buscan a sus seres queridos, a quienes les hacen falta. Y les encuentren o no, deben tener la satisfacción de habernos hecho ver a todos que esos ausentes, también son nuestros ausentes”.

Las masacres y el hallazgo de fosas clandestinas en México son frecuentes, asegura Moisés. “No son hechos aislados o extraordinarios, son frecuentes, cotidianos, comunes y normales”.

“Una lucecita para quien busca romper la noche del olvido. Un día al menos para recordarles y recordarnos que la vergüenza, la empatía, la rabia, la dignidad también son humanas. Así que, hermanos y hermanas de las artes y el pensamiento, si ahora callan, nada ni nadie podrá encontrarles”, pidió Moisés.









afcl/LL