Cuernavaca.- El Comité de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad ordenó al Estado mexicano ofrecer una disculpa pública a Selene, una joven con discapacidad intelectual, que en 2014 se le negó el ingreso como alumna al Centro Morelense de las Artes (CMA); actualmente cursa sus estudios en la Facultad de Artes de la UAEM.

En rueda de prensa, Angela Vara Aragón y Daniel García Ramírez, padres de Selene, señalaron que el 28 de abril pasado el Comité de la ONU condenó a México por no garantizar el acceso a la educación terciaria inclusiva a una mujer morelense con discapacidad intelectual, luego de que en 2014 no fue admitida en el CMA con el argumento de que no había presupuesto ni planes de estudio diseñados para personas con discapacidad intelectual, por lo que la familia demandó a la institución por falta de medidas y políticas públicas para promover la inclusión.

Daniel García dijo que el 22 de julio de 2016 Selene llevó el caso ante el Comité de la ONU argumentando que México violó sus derechos bajo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la ONU emitió una recomendación para que nuestro país garantice los derechos de la estudiante.

Agregó que la Secretaría de Gobernación y autoridades estatales deberán ofrecer la disculpa pública en un plazo no mayor a seis meses, y en caso de desacato acudirán ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

En su dictamen, el Comité de la ONU informó que la discapacidad de Selene es producto de un daño cerebral causado por la dificultad para respirar y llorar al momento de su nacimiento. Antes de cumplir los seis años, se le diagnosticó una discapacidad en el desarrollo motor, perceptivo y del lenguaje, que había interferido en sus procesos de aprendizaje.

Sus padres la inscribieron en escuelas privadas regulares, donde concluyó satisfactoriamente sus estudios de primaria y secundaria y obtuvo un certificado de estudios técnicos profesionales en diseño de modas de la Escuela Profesional de Diseño de Modas del estado de Morelos, con una calificación promedio de 7,5 sobre 10.

La autora alegó que no se le habían proporcionado las modificaciones necesarias y apropiadas para permitirle presentarse a las pruebas en igualdad de condiciones con los solicitantes sin discapacidad, lo que constituía una discriminación.

"Este caso no se trata de bajar los estándares de admisión, sino de introducir modificaciones y ajustes adecuados en la evaluación de las solicitudes de personas con discapacidad durante dicho proceso", declaró Markus Schefer, miembro del Comité, y añadió que aunque es indiscutible que existen condiciones previas relativas a los conocimientos y aptitudes necesarios para acceder a la educación terciaria, los procedimientos de admisión deben tener en cuenta los requisitos específicos de los candidatos con discapacidad”, de acuerdo con el comunicado que publicó la ONU en su Centro de Prensa.

En este caso el Comité recomendó a México que proporcione a Selene un recurso efectivo y garantizar sus derechos a la educación terciaria asegurando la accesibilidad del proceso de admisión en una institución educativa de su elección, incluso mediante la realización de ajustes razonables, si ese seguía siendo su deseo. También recomendó que el Estado Parte estableciera mecanismos de denuncia para los casos de violación del derecho a la educación.







