En un video difundido en redes sociales, se exhibió a Nathaly Viridiana Chávez García, suplente de la senadora Luisa Cortés, en presunto estado de ebriedad y tratando de evadir su responsabilidad en un alcoholímetro ubicado en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.

La morenista, según se relató, salió de una fiesta de primera comunión a la que asistieron varios políticos de Morena y en la que fue madrina la diputada local de este partido, Daniela Taurino.

En la videograbación se observa a la senadora suplente tratar de evadir su responsabilidad bajo el argumento de su cargo como legisladora y que, por ello, tiene fuero. Además, afirma que nadie puede revisar los vehículos de los senadores porque hay “restricciones”.

“Les guste o no les guste, vengamos como vengamos, somos senadores, tenemos fuero, yo soy Senadora… soy suplente, pero soy Senadora. Al fin de cuentas soy Senadora…

“Tenemos ciertas restricciones, ustedes no pueden revisar vehículos de senadores. Vengamos pesos, no vengamos pesos, no pueden… porque somos senadores”.

Según fuentes extraoficiales, Nathaly Viridiana Chávez no fue detenida por los oficiales de tránsito que realizaban el operativo alcoholímetro.

En un video difundido en redes sociales, se exhibe a Nathaly Viridiana Chávez García, suplente de la senadora Luisa Cortés (Morena), en presunto estado de ebriedad y tratando de evadir su responsabilidad en un alcoholímetro.



📹 Redes Sociales pic.twitter.com/Hf5RZkLsXp — El Universal Oaxaca (@ElUniversalOax) August 11, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL