La excandidata a diputada local en Oaxaca por el Partido Verde, Ilse Mariela Nolasco, confirmó que el pasado lunes 7 de julio de 2025 fue asegurado un inmueble en la comunidad de Vicente Guerrero o El Aguacate del municipio veracruzano José Azueta, en el que hay indicios claros que en ese lugar se videograbó un montaje en el que aparecen sujetos interrogando a una persona presuntamente responsable de la privación de la libertad de sus padres.

En ese lugar, aseguró, la delincuencia organizada armó un montaje para intentar desviar la atención u obstruir las acciones de búsqueda de las autoridades para encontrar con vida a su madre Guillermina López Rivera y su padre Eusebio Nolasco Joaquín, quienes fueron desaparecidos el pasado 18 de junio.

Guillermina López de 56 años de edad y Eusebio Nolasco de 58 años, desaparecieron en Tesechoacán, una localidad del municipio de José Azueta del estado de Veracruz. Ambos viajaron a esa población para vender un terreno familiar el 18 de junio de 2025, el cual venderían a 30 mil pesos y que se encuentran los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), y desde entonces no se sabe nada de ellos.

“Solicito a las autoridades veracruzanas, al gobierno federal hacer todo de su alcance para buscar a mis padres, pues ya casi se cumple el mes de desaparecidos sin que la Fiscalía del Estado de Veracruz sume resultados para dar con ellos. A pesar de que todo esto se suma y de que es evidente que mis papás fueron víctimas de un grupo al margen de la ley que opera en este municipio”.

Lo anterior, dijo, porque la comunidad de Tesechoacán y Vicente Guerrero o El Aguacate, son vecinas, ambas del municipio de José Azueta, y sostuvo que resulta bastante notorio que hay intereses oscuros tratando de postergar la búsqueda de sus papás o realizando acciones como el video montaje para obstaculizar o confundir a las autoridades.

Ilse Nolasco reiteró su llamado al secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Omar García Harfuch, para que la ayude a dar con sus seres queridos.

“Tengo la esperanza de encontrarlos con bien, pero necesito que por favor intervengan ante la evidente participación de grupos delictivos que cuentan con muchos medios para lograr impunidad, como lo dije en un posicionamiento el 30 de junio, mis padres son personas buenas y lo único que pido es que me los devuelvan, no busco problemas con nadie”.

A través de un video en sus redes sociales, Ilse Nolasco recordó que ha manifestado que con tal de verlos con vida, doy a cambio todo lo que tiene: “esto se lo digo a las personas que tienen a mis papás, yo no busco venganza, no quiero el mal para ustedes, no nos interesan sus actividades, sólo lo único que queremos es tenerlos de vuelta”.

Finalmente, agregó que confía en que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, sepan entenderla como mujeres y mirar su dolor e impotencia que padece por no saber nada de sus padres.

