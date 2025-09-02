Culiacán, Sin.- Al menos 13 pacientes de un centro de rehabilitación, ubicado en la colonia la Campiña, de la capital del estado fueron evacuados al registrarse un incendio en el inmueble, una de las personas que fue rescatada, presentó síntomas de intoxicación por lo que tuvo que ser llevada a un hospital para recibir asistencia médica.

La Coordinación Civil Municipal y elementos del cuerpo de bomberos se manera coordinada lograron sofocar el fuego y desalojar a los pacientes y al resto del personal, con lo que se eliminó el riesgo de que las llamas de extendieran a otras viviendas cercanas.

Una llamada a las líneas de emergencia activó los protocolos de seguridad para esta clase de siniestros que se originó en un inmueble habilitado como un centro de rehabilitación, ubicado en la calle de Los Aguacates, en la colonia La Campiña.

Bomberos llegaron a la zona del incidente (02/09/25) Foto: Especial

La persona que presentó síntomas de intoxicación por inhalación prolongada de humo fue identificada como Adrián “N”, de 34 años de edad, empleado del centro de rehabilitación, el cual fue trasladado a un hospital de Culiacán para su atención.

El personal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos no determinaron las posibles causas que originó el incendio, por lo que se presume que se trató de algún incidente en una de las habitaciones de la parte alta del inmueble.

