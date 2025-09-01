Hermosillo, Sonora.- Tras la activación de una alarma contra incendios personal de Protección Civil y cuerpo de bomberos desalojaron 155 niños y 42 docentes de una guardería infantil en Hermosillo, Sonora.

Bomberos, cuerpos de seguridad y rescate, así como personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) atendieron esta tarde la activación de una alarma en la Guardería Las Quintas, en Hermosillo, sin que se reportaran incidencias.

Se evacuó un total de 155 menores y 42 docentes, de manera preventiva, sin novedad y la guardería seguirá funcionando con actividades normales, informó Protección Civil.

Sin embargo, decenas de padres y madres alarmados, llegaron corriendo a recoger a sus hijos.

En Sonora, existe el precedente del incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009, donde murieron 49 infantes y 24 más sobreviven con quemaduras de segundo y tercer grado.

Además, más de 80 personas resultaron afectadas por la inhalación de humo y materiales tóxicos.

