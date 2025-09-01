Más Información

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso

Vieja Corte hereda mil 168 asuntos pendientes a ministros electos; prisión preventiva oficiosa, entre ellos

Vieja Corte hereda mil 168 asuntos pendientes a ministros electos; prisión preventiva oficiosa, entre ellos

Nuevos ministros reciben bastón de mando; sigue la cobertura EN VIVO

Nuevos ministros reciben bastón de mando; sigue la cobertura EN VIVO

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheinbaum

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheinbaum

Hermosillo, Sonora.- Tras la activación de una personal de Protección Civil y cuerpo de bomberos desalojaron 155 niños y 42 docentes de una en Hermosillo, Sonora.

Bomberos, cuerpos de seguridad y rescate, así como personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) atendieron esta tarde la activación de una alarma en la Guardería Las Quintas, en Hermosillo, sin que se reportaran incidencias.

Se evacuó un total de 155 menores y 42 docentes, de manera preventiva, sin novedad y la guardería seguirá funcionando con actividades normales, informó Protección Civil.

Lee también

Sin embargo, decenas de padres y madres alarmados, llegaron corriendo a recoger a sus hijos.

En Sonora, existe el precedente del incendio de la ocurrido el 5 de junio del 2009, donde murieron 49 infantes y 24 más sobreviven con quemaduras de segundo y tercer grado.

Además, más de 80 personas resultaron afectadas por la inhalación de humo y materiales tóxicos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses