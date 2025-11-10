El gobernador Esteban Villegas Villarreal anunció una inversión de mil 200 millones de pesos en obra pública que se ejercerá entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, con el propósito de mantener la actividad económica, proteger los empleos y sostener el crecimiento productivo durante la temporada en la que tradicionalmente disminuye el flujo de recursos.

“La obra pública es la forma más efectiva de reactivar la economía, porque genera circulante, empleo y dinamiza a todo el sector productivo. No vamos a detener el ritmo de trabajo”, señaló el mandatario estatal al presentar el programa.

Los recursos se canalizarán a cuatro dependencias clave: la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope), la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), el Instituto para la Infraestructura Física Educativa (INIFEED) y la Secretaría de Bienestar Social (Sebised), con proyectos distribuidos en todas las regiones de la entidad.

Obras hidráulicas y urbanas prioritarias

En el ámbito hidráulico, la CAED, encabezada por Yadira Narváez Salas, ejecutará más de 50 obras de agua potable y saneamiento, además de 10 adicionales antes de marzo de 2026. Entre ellas destacan la rehabilitación del colector El Conejo, con una inversión de 12 millones de pesos, y la instalación de 14 nuevas fuentes de abastecimiento en igual número de municipios.

Asimismo, se avanza en la interconexión de 10 comunidades al sistema Agua Saludable para La Laguna, con el fin de reforzar el abasto regional.

Por su parte, la Secope, dirigida por Ana Rosa Hernández, desarrollará obras con alto impacto social, como la regeneración del Parque Benito Montoya y la construcción del colector pluvial de la colonia Jalisco. En la región Laguna, se contempla la rehabilitación integral del Parque Morelos y la instalación de alumbrado en el Segundo Periférico, acciones que buscan mejorar la seguridad y los espacios públicos.

Infraestructura educativa y cultural

El INIFEED, a cargo de Emmanuel del Palacio Sicsik, ejercerá 350 millones de pesos en 103 obras educativas y culturales. Entre los proyectos se incluyen la modernización de espacios en la Universidad Juárez del Estado de Durango, el auditorio de la Escuela Normal, la Facultad de Arquitectura de Gómez Palacio y la segunda etapa del Conservatorio de Música Mexicana.

Estas acciones, destacó el gobierno estatal, consolidan el compromiso con el fortalecimiento de la educación y la cultura como motores del desarrollo social.

Planeación 2026: más inversión y coordinación federal

Villegas Villarreal adelantó que su administración ya trabaja en la planeación presupuestal de 2026, año en el que se proyecta una inversión adicional de 2 mil millones de pesos en obra pública, en coordinación con la Federación.

“Queremos cerrar el año con fuerza y empezar el siguiente con proyectos en marcha. Esta inversión es una señal de estabilidad, confianza y trabajo en equipo por Durango”, afirmó el gobernador.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca mantener el dinamismo económico, mejorar la infraestructura y ofrecer certidumbre a los sectores productivos durante el cierre de año.

