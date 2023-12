Pachuca.-En una entrevista para EL UNIVERSAL, el ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, se dijo decepcionado y traicionado por algunos de sus amigos y colaboradores, a quienes dio su confianza y no esperaba ningún tipo de deslealtad.

Señaló que este ha sido uno de los años más difíciles que ha tenido que enfrentar, ya que al siguiente día de terminar su periodo como gobernador de esta entidad, vivió en carne propia, el dicho de “El rey ha muerto, viva el rey “.

“Este ha sido el año más duro de mi vida, en que te auditan todo, te revisan todo y ya no tienes nada. Ya no tienes infraestructura, no tienes a nadie y estás a los ojos de todos y al escarnio de todo”. Pero refirió esto no significa una persecución, sino es algo normal, es la obligación del gobierno, “es evidente que iba a haber una revisión total y sí, recibes muchas traiciones”.

Lee también: Frente frío 16 y viento del norte provocan desbordamiento de ríos y caída de árboles en Chiapas y Veracruz

El virtual embajador de Noruega, destacó que en lo que se refiere a los señalamientos que ha habido a su administración, y para algunos de quienes fueron sus secretarios y colaboradores, “le pasó lo mismo que a las esposas, que en sus matrimonios son las últimas en saber que les pusieron el cuerno “.

Refirió que en el tema de la llamada “estafa siniestra“, para empezar el nombre que se le puso fue totalmente mediático, pero serán las autoridades las que determinen si hay alguna culpabilidad de los ex funcionarios que han sido señalados.

Aseveró que si hubo quienes mordieron la mano, entonces tendrán que responder ante la justicia. Dijo que le dolieron las traiciones de quienes consideraba sus amigos, pero en personajes que no esperaba recibir apoyo, ha encontrado "manos amigas" como es el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lee también: "Acapulco y Coyuca estarán de pie": Gobernadora de Guerrero

Sobre la invitación que se le realizó para la embajada de Noruega y los comentarios en torno a que no cuenta con méritos para ello, destacó que fue un acto de honestidad y si sus detractores querían ponerlo en ridículo no van a poder, ya que trató de decir la verdad.

Refirió que en lo político ha hecho lo suficiente; sin embargo, también es público que no cuenta con una carrera en el servicio exterior mexicano, no obstante destacó que conoce de derecho internacional, y también sabe la importancia que significa este cargo, y sobre todo que México debe voltear a Noruega.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sp/rmlgv