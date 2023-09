Teocaltiche.— Familiares de las seis personas que fueron asesinadas la noche del 15 de septiembre a manos de un grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un establecimiento comercial de este municipio denunciaron que el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de Jalisco les entregó los cuerpos más de 48 horas después y en estado de descomposición, lo que los obligó a apresurar los sepelios.

San Juana Karina Jáuregui Gallegos, hija de Álvaro Jáuregui García, una de las seis víctimas, recuerda que ese día su papá, junto con cinco personas más, veía un partido de beisbol en el establecimiento de Tito, donde se juntaban a convivir.

Karina cuenta que un amigo de la familia le avisó que habían baleado a su papá, por lo que corrió junto con su mamá al lugar del ataque.

La joven narra que al llegar abrazó a su padre, quien ya estaba sin vida y envuelto en sangre.

“Yo miré a mi papá, así todo lleno de sangre. Lo abracé y ya estaba con él mi hermano más chiquito. Es algo que jamás voy a olvidar”, dice.

Karina describe que —además de ese dolor— tuvo que enfrentar el proceso para el reconocimiento y entrega del cuerpo de su padre en el Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno.

“Eso del atentado fue el día viernes en la tarde; el sábado me fui para Lagos de Moreno a reclamar el cuerpo. Yo creí que esto iba a ser fácil, pero no, duramos todo el día y no nos hacían caso”, denuncia.

La joven platica que el argumento de las autoridades fue que hacía falta una firma de alguien de Guadalajara para que los cuerpos les fueran entregados.

Narra que ya fue hasta el domingo, cerca de las 17:00 horas, que les entregaron el cuerpo de su padre, y el féretro llegó a Teocaltiche ese mismo día, pero por la noche.

Karina cuenta que en la funeraria les ofrecieron ver a su papá por última vez, ya que venía en avanzado estado de descomposición y tenían que sellar el ataúd.

“Su cuerpo ya estaba echado a perder, olía mal, duraron más de 48 horas para que me lo entregaran.

“Yo lo miré y ya estaba todo hinchado. No era como yo esperaba encontrarlo”, describe.

Karina especifica que en el Incifo no les dieron una explicación concreta del porqué estaba así el cuerpo de su padre, así como el de las otras cinco víctimas.

“Nomás nos dijeron [en el Incifo] que no tenían refrigerados los cuerpos. Eso fue lo que nos dijeron”, revela la joven.

Detalla que preguntó si iban a poder velarlos debido al estado en el que se los entregaban, a lo que personal del instituto le respondió que sí, pero dependía de lo que determinara la funeraria.

“Tal vez velar sí, pero de que los puedan ver, dijo, ya es decisión de la funeraria, porque el cuerpo ya está muy avanzado en descomposición”, agrega.

A este reclamo se sumaron los familiares de las demás víctimas, quienes también tuvieron que acortar las horas de velación y apresurar su sepultura. “En el Semefo [Incifo] era donde tenían los cuerpos como puercos, ahí todos apestosos.

“Que no los tenían en la hielera porque los congeladores no sirven”, denuncia Jesús González Gutiérrez, hermano de otra de las víctimas, José Javier.

Así sucedió con el resto de las familias, quienes velaron y sepultaron a sus seres queridos en un solo día y pocas horas debido al estado de descomposición que presentaban los cadáveres.

Consultado al respecto, el gabinete de seguridad de Jalisco, a través de su área de Comunicación Social, dijo que se siguieron todos los procedimientos conforme a la ley.

“El procedimiento de necropsia que se realiza a todos los cuerpos que ingresan al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se practica de acuerdo con lo que establece la ley. El procedimiento se realizó de manera regular, así como la entrega de los cuerpos a los familiares, sin que hasta este momento exista alguna inconformidad presentada”, mencionó el funcionario.