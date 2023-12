Saltillo.— Manolo Jiménez Salinas, el nuevo gobernador de Coahuila a partir de hoy, tendrá enfrente diversos retos, de acuerdo con especialistas consultados: la falta de liquidez a causa de la losa de la “megadeuda”, los problemas que se agravan de agua, la situación de Altos Hornos de México y la atención a grupos vulnerables, como familias de personas desaparecidas, consumidores de cristal o mujeres en situación de violencia, son algunos ejemplos.

La administración que inicia seguirá teniendo a cuestas el pago de la deuda. Hasta octubre de este año, la deuda bancaria a largo plazo era de 36 mil 189 millones de pesos. Y en el sexenio que termina se pagaron más de 35 mil millones de pesos sin que se bajara el capital.

El economista coahuilense Antonio Serrano consideró que el reto de Jiménez Salinas será buscar fuentes de financiamiento para reducir el monto de la deuda y dejar de “patear el bote hacia delante”.

Dijo que los intereses consumen al gobierno y eso ha desencadenado que no haya inversión en infraestructura. En el sexenio del exgobernador Miguel Riquelme se destinó más del doble al servicio de la deuda que a inversión pública, de acuerdo con las cuentas públicas.

“Los argumentos para no abonar a capital no funcionan. No se trata de que se administre lo que le dan al gobierno. El reto será crear mecanismos fiscales que reduzcan la dependencia del gobierno federal”, comentó Serrano.

Para el economista, una cuenta pendiente del gobierno estatal que será un reto para Manolo Jiménez será el tema de la planeación, pues criticó que es algo que no tiene el estado.

El especialista explicó que cuando se tiene poco dinero lo importante es planear, qué industrias van a llegar, servicios públicos que se tienen que proporcionar, crecimiento, vialidades, carreteras.

En ese sentido, cuestionó qué se va a hacer con la situación de los obreros de Altos Hornos de México, pues actualmente hay más de 15 mil trabajadores parados que no saben si seguirán y que nadie los contrata porque no están despedidos.

Serrano dijo que el reto de Manolo Jiménez será ver qué respuesta da a esta zona y a estos trabajadores “desamparados” y “atrapados” en la región.

Dentro del tema de la planeación, Miguel Hernández, director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH), consideró que es indispensable poner en el centro el tema del agua como un derecho vinculante para la consolidación económica de las regiones.

Hernández dijo que ya no se puede pensar en la perforación de pozos como una estrategia para el suministro de agua, pues criticó que esto es una reacción que no soluciona de fondo la explotación de los acuíferos.

El especialista expuso que el tema del agua, vinculado al acceso en cantidad y calidad, es un problema que no se ha resuelto para el común de los ciudadanos.

Refirió que el reto del próximo gobernador, quien firmó en campaña el acuerdo por el agua ante el CIADH, es generar políticas públicas que garanticen el derecho humano al agua.

Atención a víctimas y grupos vulnerables

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las denuncias por delitos sexuales y violencia familiar aumentaron en el sexenio que termina, por lo que uno de los retos será la atención a mujeres víctimas y la protección de las infancias.

Ariadne Lamont considera que el próximo gobernador tendrá que tomar “el toro por los cuernos” y atender de manera institucional todos los casos de justicia hacia menores, pues refirió que en este sexenio sólo se simuló trabajar en el tema.

La activista mencionó que el problema de los delitos sexuales sigue sin atenderse. “Hay casos en donde las autoridades se enteran y no actúan”, aseguró.

Lamont, quien es integrante de los colectivos Activistas Feministas de la Laguna y Justicieras por Nuestras Infancias, comentó que un reto será la capacitación a personas de hospitales, centros de justicia y ministerios públicos para atender todo tipo de violencias, menores embarazadas o niños y niñas involucrados en estos asuntos.

“Uno de los pendientes al que nadie quiere poner atención son las infancias. A las autoridades de salud les faltan ‘kilómetros’ para que se den cuenta de los errores y omisiones que cometen con las infancias. El sistema de justicia está lejos de atender el tema de las infancias o las reparaciones del daño”, criticó.

Para Lamont, otro reto de Manolo Jiménez será que voltee a ver a las personas con enfermedades mentales o con consumo de sustancias; son cada vez más jóvenes los que consumen crystal.

De acuerdo con la activista, será un reto crear infraestructura para atender a las personas con problemas mentales y rehabilitar a personas adictas.

Desaparecidos, el reto que continúa

En Coahuila, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), existen 3 mil 474 personas desaparecidas. Tan sólo en el sexenio anterior se sumaron más de 500 casos.

Según un informe realizado por el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en la administración de Miguel Riquelme se simuló la atención a las familias en las mesas de trabajo y no se cumplió con compromisos como la sanción a responsables por las desapariciones, destinar más recursos a las áreas de investigación y búsqueda, capacitación de personal y mejora de equipo, entre otros puntos.

Ahí mismo recaen los retos para el gobernador Manolo Jiménez.

Blanca Martínez, directora del Centro Fray Juan de Larios, mencionó que mientras no haya una coordinación real entre la acción ministerial y la Comisión de Búsqueda con su Centro Regional de Identificación Humana será muy difícil que se avance.

Puntualizó que en las carpetas hay líneas de investigación que implican hacer diligencias para buscar a las familias, pero no se hacen.

“Si no se articulan y si no se le invierten recursos, esto se va a quedar. Se necesita conservar los equipos especializados de análisis, mantenimiento, seguros, calibraciones”, subrayó Martínez.