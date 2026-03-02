Hermosillo.— La ciudad de Hermosillo, históricamente forjada bajo el rigor del sol, está en el epicentro de una anomalía climatológica que desafía cualquier registro previo. En pleno cierre de la temporada invernal, cuando los ciudadanos deberían estar guardando los abrigos, Hermosillo registra temperaturas de 41 grados.

Según los reportes del especialista MeteoAlert, esta marca registrada el pasado jueves 26 de febrero colocó a la región apenas unas décimas por debajo de los niveles registrados en Australia, con la diferencia fundamental de que el país oceánico se encuentra atravesando su verano natural.

Esta anomalía térmica representa una amenaza directa a la salud pública y un golpe crítico a la economía familiar.

Miles de ciudadanos se han visto obligados a encender sus sistemas de refrigeración meses antes de que inicie el subsidio gubernamental de energía eléctrica.

La principal preocupación radica en el calendario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El subsidio de verano, que activa la Tarifa 1F y permite un mayor margen de consumo a bajo costo, entra en vigor hasta el próximo 1 de abril. Actualmente, los usuarios se rigen bajo la tarifa de invierno, la cual tiene límites de consumo subsidiado mucho más bajos.

El uso de sistemas de refrigeración en estas condiciones podría disparar los recibos hasta los 8 mil pesos, al caer en la Tarifa de Alto Consumo (DAC).

“Ya tenemos dos semanas con el aire a todo lo que da; sufriremos cuando llegue el recibo, pero el calor es insoportable”, coinciden varios ciudadanos, quienes piden un ajuste inmediato en las fechas de apoyo tarifario ante la evidencia del cambio climático.

Debido al incremento sostenido de las temperaturas, la Secretaría de Salud estatal advirtió sobre posibles casos de golpe de calor.

La racha atípica ya suma varios días consecutivos con una radiación solar extrema para esta época del año.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que esta primera ola de calor del año alcanzará hasta los 45 grados en algunas regiones del país, a pesar de que aún estamos en plena temporada invernal.

El fenómeno provocado por una circulación anticiclónica que genera cielos despejados y un ambiente sofocante se presenta desde el jueves 26 de febrero hasta el domingo 1 de marzo.

Recomendaciones

La Secretaría de Salud de Sonora recomendó evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Asimismo, instó a la población a mantenerse hidratada con hasta tres litros de agua al día y evitar el consumo de bebidas azucaradas.

Las autoridades pidieron a la población no “sobrepasarse” ni ignorar las señales de alerta del cuerpo, que incluyen temperatura corporal elevada, confusión, piel caliente y taquicardia.

El contraste climático es marcado, pues la ola de calor llega justo después del Frente Frío 37 que trajo heladas al norte de México.

Hermosillo se mantiene así en una lucha constante contra un clima que parece haber borrado las fronteras de las estaciones.