Cuernavaca.- Funcionarios estatales, encabezados por el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, izaron la bandera a media asta y guardaron un minuto de silencio en memoria de los estudiantes caídos en la Matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.

En su mensaje García Chávez afirmó: “Estamos en un estado y en un país de libertades, y en el gobierno de Margarita González Saravia nunca habrá represión. Siempre se reivindicará la libertad individual y colectiva, la libertad de prensa, la crítica y la autocrítica. Esa es la herencia principal que debemos honrar a quienes cayeron en el 68”, dijo.

La secretaria de las Mujeres, Clarissa Gómez Manrique, señaló que el 2 de octubre no se olvida porque es una fecha que marcó una huella profunda en la historia nacional, pero ese amplio movimiento social también se convirtió en un símbolo de resistencia, de dignidad y de aspiración a construir un futuro más justo, más libre, sin represión y en paz.

Izar la Bandera, dijo, es acto simbólico de memoria, respeto y compromiso, porque este día se recuerda a los jóvenes, maestros, trabajadores y a todas las víctimas caídas por la represión del movimiento social en 1968.

En México las demandas de los estudiantes que marcaron el movimiento se unieron solidariamente a los campesinos y maestros, el 68 no fue solo estudiantil también denunció la represión contra el pueblo trabajador, contra quienes exigían mejores condiciones de vida y de justicia social, agregó Gómez Manrique.

Y en Morelos los estudiantes de la UAEM se sumaron a ese eco nacional en consonancia con su tradición crítica y comprometida se movilizaron en solidaridad con sus compañeros de la capital.

De aquel México represivo marcado por el autoritarismo, abundó la secretaria, se aprendió una lección, que debemos reafirmar 'nunca más un estado contra su pueblo'.

afcl/LL