Tuxtla Gutiérrez. - Los 16 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Chiapas plagiados por un grupo armado en la carretera Ocozocoautla de Espinosa-Tuxtla Gutiérrez, fueron llevados en un camión de redilas que fue abandonado cerca de la dependencia.

Los 16 levantados llegaron a bordo de un vehículo blanco de redilas de tres toneladas, con placas de circulación CW-88-682 del estado, que dejaron estacionada sobre la carretera a unos 150 metros de la Secretaría de Seguridad.

El vehículo quedo en el lugar bajo resguardo de agentes de la Policía Estatal.

Presuntamente, luego de bajarse del camión, los trabajadores llegaron caminando con sus familiares a la entrada de la dependencia, donde fueron abrazados.

“Todos estábamos sentados aquí en la carpa, cuando vimos que venían caminando solitos”, dijo una mujer, quien comentó que estaba feliz porque ya había aparecido su primo Octavio Ángel Cruz.

Los liberados ingresaron al estacionamiento de la Secretaría de Seguridad, tras reunirse con sus familias, para una revisión con los paramédicos.

Ambulancias de la dependencia los trasladaron a hospitales para atenderlos por deshidratación, presión arterial y crisis nerviosa, entre otros padecimientos.

Los familiares indicaron que ignoraban las condiciones de la liberación y de la ruta de procedencia a Tuxtla Gutiérrez.





Foto: Especial





“Nuestros padres, esposos, tíos y hermanos liberados no saben, no han querido hablar, no saben de dónde salió la camioneta en la que retornaron”, dijo una mujer.

Circuló la versión que fueron dos camionetas en las que arribaron y solamente una quedó en el área, pero la versión no fue confirmada ni por autoridades ni por los plagiados, aunque el comentario común fue que los empleados fueron dejados en libertad con la amenaza de no hablar nada al respecto.

Juan José Zepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, afirmó que no tenían información de cómo aparecieron los 16 liberados en las afueras de la Secretaría de Seguridad.

“No tenemos información. Lo que escuché de uno de los liberados es que los dejaron que se fueran en un vehículo y que él lo manejó de Cintalapa para acá. Comentaba que se vinieron por la carretera libre porque no tenían dinero ni sus teléfonos celulares, nada”, refirió.





